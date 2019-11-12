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«Вышли из бани жарить шашлык - и повалил дым». В Лидском районе полностью сгорела агроусадьба

13.11.2019 09:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Лидском районе практически полностью сгорела агроусадьба «Дитвянка», которая находилась в деревне Банцевичи. О возгорании спасателям сообщили отдыхающие, которые арендовали здесь домик и баню, сообщает «Лидская газета».


Фото: lidanews.by

Со слов отдыхающих, после нескольких заходов в парилку они вышли на улицу жарить шашлыки. Уже было ближе к 23.00, когда кто-то из компании увидел густой серый дым, идущий через печную трубу. Люди сразу же позвонили спасателями и владельцу агроусадьбы. До приезда пожарных отдыхающие попытались тушить пожар самостоятельно — однако безрезультатно.


Фото: lidanews.by

— Когда к месту вызова приехали пожарные, строение уже полностью было охвачено огнем, — рассказал инспектор надзора и профилактики Лидского РОЧС Георгий Борщенко. — Пожар мы потушили, но, к сожалению, здание сгорело почти «под ноль»: уничтожена кровля, повреждено перекрытие и внутренняя отделка.



К счастью, никто из отдыхающих в пожаре не пострадал.

Помимо бани, в деревянном доме площадью 100 квадратных метров располагались также банкетный зал и спальные места на 10−12 человек.

По факту пожара проводится проверка. Предполагаемых причин две: нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств (перекал печи) либо нарушение правил монтажа бани.

 
 
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О возгорании спасателям сообщили отдыхающие, которые арендовали здесь домик и баню.
 
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