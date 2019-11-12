Уроженка Пинска сегодня поборется за звание «Курсант года-2019» Могилевского института МВД

Источник материала: Полесская правда



Конкурс «Курсант года-2019» пройдет сегодня, за это звание будут бороться семь лучших представителей Могилевского института МВД. Об этом сообщила официальный представитель вуза Марина Громыко.

За звание лучшего курсанта года поборется и уроженка Пинска Юлия Бонцевич. В официальной группе Могилевского института МВД во «ВКонтакте» проводится онлайн-голосование, где предложено поддержать одного из номинантов. Онлайн-опрос завершится сегодня в 15.30.

«Кандидатов отбирали по таким критериям, как средний балл успеваемости (8 и выше), научные достижения и участие в общественной жизни вуза. В итоге семь представителей факультета милиции поборются за звание лучшего», — рассказала Марина Громыко.

Участники будут соревноваться в знании самообороны, интеллектуальном и творческом конкурсах. «В нашем вузе готовят будущих стражей порядка. Поэтому и конкурс особый — старались адаптировать его для курсантов. Одним из соревновательных блоков станет решение тактико-ситуационных задач. Жюри оценит, как будет действовать будущий правоохранитель в сложных обстоятельствах», — отметила Марина Громыко.

В этом году конкурс пройдет в пятый раз. Он приурочен к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Году малой родины.

По информации БелТА

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