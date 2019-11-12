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Уроженка Пинска сегодня поборется за звание «Курсант года-2019» Могилевского института МВД
13.11.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
За звание лучшего курсанта года поборется и уроженка Пинска Юлия Бонцевич. В
Участники будут соревноваться в знании самообороны, интеллектуальном и творческом конкурсах. «В нашем вузе готовят будущих стражей порядка. Поэтому и конкурс особый — старались адаптировать его для курсантов. Одним из соревновательных блоков станет решение тактико-ситуационных задач. Жюри оценит, как будет действовать будущий правоохранитель в сложных обстоятельствах», — отметила Марина Громыко.
В этом году конкурс пройдет в пятый раз. Он приурочен к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Году малой родины.
По информации
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> Конкурс «Курсант года-2019» пройдет сегодня, за это звание будут бороться семь лучших представителей Могилевского института МВД. Об этом сообщила официальный...
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