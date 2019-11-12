Украинка пыталась провезти через Новую Гуту 20 патронов. Объясняет, что забыла выложить

Источник материала: Tut.by

Вечером 10 ноября в пункте пропуска «Новая Гута» оформление на въезд в Беларусь проходила гражданка Украины. Во время досмотра ее BMW пограничники в кармане задней двери обнаружили 20 патронов калибра 7,62 мм, сообщили в Госпогранкомитете.

50-летняя жительница Киева пояснила, что увлекается охотой, а патроны просто забыла выложить из автомобиля. Они изъяты и отправлены на баллистическую экспертизу.