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Украинка пыталась провезти через Новую Гуту 20 патронов. Объясняет, что забыла выложить
13.11.2019 11:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 10 ноября в пункте пропуска «Новая Гута» оформление на въезд в Беларусь проходила гражданка Украины. Во время досмотра ее BMW пограничники в кармане задней двери обнаружили 20 патронов калибра 7,62 мм,
50-летняя жительница Киева пояснила, что увлекается охотой, а патроны просто забыла выложить из автомобиля. Они изъяты и отправлены на баллистическую экспертизу.
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50-летняя жительница Киева пояснила, что является охотником, а боеприпасы просто забыла выложить из автомобиля.
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