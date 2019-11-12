Более 60 населенных пунктов Минщины 13 ноября будут временно обесточены

Как уточняют в РУП «Минскэнерго», отключение носит временный характер и будет осуществляться только в дневное время.
Борисовский район
В городе Борисов с 9:00 до 16:00 электроэнергия будет отсутствовать на:
- улице Карла Либнехта, в домах 17, 19;
- улице Луговой, в домах 22, 24, 26;
- улице Фабрициуса, в домах с 17 по 33;
- в переулке Фабрициуса, в домах 1 — 38.
В агрогородке Пересады с 12:00 до 17:00 обесточат детский сад, котельную, начальную школу, почту, а также улицы Первомайскую, Садовую, Центральную, переулок Магазинный.
С 9:30 до 17:00 света не будет в жилом секторе деревень Селец, Студентка, Утеха.
Будут обесточены 13 садовых товариществ с 9:00 до 20:00:
- Верески;
- Дзержинец;
- Солнечный;
- Строитель;
- Тарасик;
- Экран;
- Крыница;
- Меркурий;
- Патриот-Березка;
- Прогресс.
С 9:30 до 17:00:
- Дуброва;
- Новая Утеха;
- Разрывка.