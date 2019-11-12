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Более 60 населенных пунктов Минщины 13 ноября будут временно обесточены

13.11.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Как уточняют в РУП «Минскэнерго», отключение носит временный характер и будет осуществляться только в дневное время.

Борисовский район

В городе Борисов с 9:00 до 16:00 электроэнергия будет отсутствовать на:

  • улице Карла Либнехта, в домах 17, 19;
  • улице Луговой, в домах 22, 24, 26;
  • улице Фабрициуса, в домах с 17 по 33;
  • в переулке Фабрициуса, в домах 1 — 38.

В агрогородке Пересады с 12:00 до 17:00 обесточат детский сад, котельную, начальную школу, почту, а также улицы Первомайскую, Садовую, Центральную, переулок Магазинный.

С 9:30 до 17:00 света не будет в жилом секторе деревень Селец, Студентка, Утеха.

Будут обесточены 13 садовых товариществ с 9:00 до 20:00:

  • Верески;
  • Дзержинец;
  • Солнечный;
  • Строитель;
  • Тарасик;
  • Экран;
  • Крыница;
  • Меркурий;
  • Патриот-Березка;
  • Прогресс.

С 9:30 до 17:00:

  • Дуброва;
  • Новая Утеха;
  • Разрывка.

www.mlyn.by

 
 
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В среду, 13 ноября, электроэнергию выключат в трех городах, ряде садовых товариществ, агрогородков и деревень 13 районов Минской области.
 
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