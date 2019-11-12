Более 60 населенных пунктов Минщины 13 ноября будут временно обесточены

Источник материала: Единство

Как уточняют в РУП «Минскэнерго», отключение носит временный характер и будет осуществляться только в дневное время.

Борисовский район

В городе Борисов с 9:00 до 16:00 электроэнергия будет отсутствовать на:

улице Карла Либнехта, в домах 17, 19;

улице Луговой, в домах 22, 24, 26;

улице Фабрициуса, в домах с 17 по 33;

в переулке Фабрициуса, в домах 1 — 38.

В агрогородке Пересады с 12:00 до 17:00 обесточат детский сад, котельную, начальную школу, почту, а также улицы Первомайскую, Садовую, Центральную, переулок Магазинный.

С 9:30 до 17:00 света не будет в жилом секторе деревень Селец, Студентка, Утеха.

Будут обесточены 13 садовых товариществ с 9:00 до 20:00:

Верески;

Дзержинец;

Солнечный;

Строитель;

Тарасик;

Экран;

Крыница;

Меркурий;

Патриот-Березка;

Прогресс.

С 9:30 до 17:00:

Дуброва;

Новая Утеха;

Разрывка.