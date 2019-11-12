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Внедрить технологию 5G в Беларуси помогут эксперты из Австрии

13.11.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

С белорусской стороны документ подписал министр экономики Дмитрий Крутой, с австрийской — министр транспорта, инноваций и технологий Андреас Райхардт.

«Это важный документ. Мы с австрийским министерством давно его обсуждали. Если посмотреть на структуру внешней торговли Австрии, то сфера услуг занимает очень большое место. Сейчас коллеги говорят о развитии цифровой экономики в Австрии. Это общемировой тренд. Очень хорошие компетенции у них созданы. И австрийский министр согласился поделиться с нами полностью экспертной поддержкой. Есть возможность оказания и технико-экономической помощи», — рассказал Дмитрий Крутой.

Он отметил, что в Беларуси рассматриваются варианты развития в том числе технологии 5G, и опыт Австрии в этой части был бы очень полезен.

«В настоящее время разрабатывается концепция ее внедрения. Министерство связи планирует вынести обсуждение на уровень Главы государства. Назвать конкретные сроки сейчас сложно. Мы оперативно не только с австрийскими коллегами работаем, у нас с рядом стран есть договоренности по изучению опыта. Мы постараемся, думаю, в течение полугода уже выйти на какой-то концепт», — сказал министр.

Дмитрий Крутой также обратил внимание, что тема развития и внедрения технологии 5G обсуждалась и в более широком плане. Дело в том, что Германия — близкий сосед Австрии и один из главных игроков в ЕС — начинает активно внедрять концепцию Индустрии 4.0 на крупнейших промышленных предприятиях.

«Именно технология 5G призвана обеспечить прорыв в этой сфере. Поэтому больше даже делался акцент не на потребительском сегменте, когда люди со смартфонами будут пользоваться этим стандартом связи, а именно с точки зрения пользы для промышленного и транспортного секторов», — пояснил министр.

www.belta.by

 
 
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