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В Воложинском районе завели уголовное дело из-за загрязнения реки

13.11.2019 11:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уголовное дело о загрязнении реки расследуют в Воложинском районе. Ущерб природе оценивается в 140 тысяч рублей, сообщает СК.


Специалисты заметили неладное во время изучения проб воды из реки Воложинка. Анализ показал превышение загрязняющих веществ.

По предварительным данным следствия, это обусловлено сбросом неочищенных сточных вод из очистных сооружений, расположенных вблизи деревни Улазовичи Воложинского района.


Ущерб природе оценивают в более чем 140 тысяч рублей — то есть в крупном размере. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 272 УК (Загрязнение вод, повлекшее по неосторожности причинение ущерба). Санкция статьи предусматривает наказание от исправительных работ сроком до 2 лет и вплоть до лишения свободы сроком на 3 года.

Река Воложинка — правый приток Ислочи. Длина реки — 35 км, она течет по западным низовьям Минской возвышенности через город Воложин и множество деревень. В пойме реки расположена сеть мелиоративных каналов.

 
 
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