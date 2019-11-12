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«Главное, чтобы я бесплатно ездил в метро. Это мой кандидат мечты». За что голосуют студенты досрочно

13.11.2019 12:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера в Беларуси началось досрочное голосование на выборах в парламент. После обеда участки открываются в 16.00. И именно к этому времени корреспонденты TUT.BY приехали в Студенческий городок в Минске, где находится сразу несколько общежитий разных вузов.


«Проголосовал — и как-то на душе легко стало!»

Участки для голосования № 286 и 288 относятся к избирательному округу № 99. Они расположены в студенческих общежитиях. Здесь баллотируются сразу семь кандидатов. При этом есть и кандидаты от оппозиции — член Партии БНФ Елена Толстая, член Объединенной гражданской партии Андрей Шемятовец и самый молодой кандидат по этому округу — Станислав Шашок. Ему 24 года и его выдвинули от партии Белорусская социал-демократическая Грамада. Есть представитель Либерально-демократической партии — Дмитрий Курильский.

Также здесь баллотируется беспартийный директор школы № 204 Виталий Василевский, заместитель председателя Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи парламента Игорь Комаровский, заместитель начальника службы подвижного состава Минского метрополитена Станислав Кублицкий. Одним словом, выбрать есть из кого.


На участок № 288 приходим примерно в 16.20. В это время здесь голосует девушка, а за ней приходит молодой человек. Тем, кто участвует в выборах впервые в жизни, в этом году на участках дарят открытку-календарь. Помимо поздравления от главы Центризбиркома Лидии Ермошиной на ней написана и цитата автора серии романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг: «Наш выбор в большей мере, чем наши способности, показывает нашу истинную сущность».

Председатель избирательной комиссии № 288 в общежитии № 9 нархоза Людмила Подгайская рассказывает, что этот участок открыли впервые. В общежитии в основном живут студенты Академии управления при президенте и экономического университета. Избирателей среди них — 500 человек. К участку также относится еще и несколько жилых домов, которые находятся рядом.

На участке сидит трое наблюдателей, один из них от Белорусского хельсинкского комитета. Он активно следит, чтобы соблюдали избирательное законодательство и записывает, сколько избирателей пришло: до обеда было девять человек, а после обеда — пока пять.


К участку подходит трое парней в спортивной одежде. Они снимают свои пуховики около входа и кладут на рюкзаки на пол: «Сейчас будем голосовать!». Это студенты второго курса университета физкультуры и будущие тренеры по лыжным гонкам, голосуют впервые в жизни.

— Было немного волнительно, — говорит один из парней. — Прочитал все о кандидатах, интересно было, голос отдал за молодого и думаю, что все студенты будут голосовать за молодых кандидатов.

— Почему сегодня решили проголосовать? — спрашиваем.

— На выходных уезжаем домой, решили отдохнуть. Зачем на выходных думать о чем-то? Праздник же как никак.

— Проголосовал — и как-то на душе легко стало! — добавляет его однокурсник.

Ребята говорят, что у них в вузе никто не агитировал идти именно на досрочное голосование и никаких выходных за это не предлагал. Хотя студенты других вузов, например, утверждают, что за досрочное голосование их пообещали освободить от занятий. Но ради объективности надо добавить, что в университетах это отрицают.


Отдать свой голос решила и студентка четвертого курса Академии управления при президенте Виктория. Говорит, что пришла на участок именно сегодня, потому что в другие дни не сможет, а в университете их никто в досрочном голосовании не убеждал. Просто попросили не игнорировать выборы и проголосовать или в основной день выборов, или до этого. Как сами захотят.

— Для меня важно, чтобы кандидат был молодым — у него есть амбиции, новый взгляд, — говорит она о том, на что обращала внимание, заполняя бюллетень.

Несмотря на то, что 12 ноября появлялась информация о том, что студенты где-то на участке стояли в очередях, подобного в общежитии нархоза корреспонденты TUT.BY не увидели. На 17.27 в первый день досрочного голосования здесь свой голос отдали 26 человек. При этом редко кто приходил с однокурсниками, все чаще — по-одному.


Студентка Академии управления при президенте Анна говорит, что пришла голосовать из-за своей активной гражданской позиции и с программами кандидатов перед тем, как отдать голос, ознакомилась. Она голосует сегодня, потому что 17 ноября уезжает к родителям в Бобруйск. Считает: для того, чтобы стать депутатом, человек должен обладать определенным характером и быть крепким морально.

— Я не считаю, что в парламенте должно быть больше женщин или мужчин. Если так получилось, что в парламенте больше достойных мужчин, чем женщин, то почему бы и нет.

— Вас не агитировали участвовать в голосовании досрочно?

— Нет. Такой агитации, действительно, не было.

«Не знаю почему, но проголосовала за беспартийного»

Участок № 286 находится в общежитии лингвистического университета, но здесь голосуют не только будущие лингвисты, но и программисты — студенты БГУИР.


К участку приписаны несколько новых жилых домов, но члены комиссии предполагают, что они еще не полностью заселены — по вечерам свет горит лишь в 20% окон. Всего к участку относится 1993 избирателя.

Председатель комисии Ольга Овчинникова, она координирует работу магистратуры в лингвистическом университете и рассказывает, что сегодня голосовать приходят только студенты, обычно досрочно на их участке голосует 50−60% избирателей. При этом в первый день людей никогда не бывает много.

На участке также присутствуют две наблюдательницы, но они не хотят общаться с журналистами и даже не говорят, какие организации представляют.

Примерно за час до закрытия участка проголосовать приходят два студента второго курса БГУИР. Они друзья со школы: вместе учились, поступали и вместе пришли голосовать.

— Когда сейчас голосовал, смотрел, к какой партии относится кандидат. Возраст кандидата для меня был второстепенным моментом, — говорит Алексей.


Ребята говорят, что на то, чтобы прийти и проголосовать досрочно, повлияло то, что в общежитии везде висят даты, когда уже можно отдать голос.

— Нас в вузе за то, чтобы голосовали досрочно, абсолютно не агитировали. Мы просто зашли в общежитие, увидели объявление, что уже можно проголосовать — и пришли.

На участок приходят два студента и студентка лингвистического университета.

— Смотрел, чтобы кандидат был молодым и с новаторскими идеями, чтобы было что-то более демократичное, чтобы мы больше сотрудничали с другими старами, — говорит Антон.

— Нужны жизненные вещи, — отчасти спорит с ним Егор. — Главное, чтобы я бесплатно ездил в метро, на автобусе. Вот это мой кандидат мечты. Но он же мечты, он же не настоящий.

— А я сама не знаю почему, но проголосовала за беспартийного, — добавляет Ангелина.


Практически к закрытию участка голосовать приходит студентка МГЛУ Анастасия Сернова. Она певица и уже даже проходила отбор на X-Фактор в Украине. Девушка родом с Полесья, из города Иваново. Она говорит, что выбирая кандидата, смотрела на его материальный достаток. Она считает, что лучше выбирать кандидата, у которого более высокий доход, который успешен в карьере.

— Он может что-то изменить, он опытнее, у него есть жизненный багаж. Я посмотрела, кто что заработал за свою жизнь, чего добился — и проголосовала.

В первый день досрочного голосования на этом участке свои голоса отдали 55 человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера в Беларуси началось досрочное голосование на выборах в парламент. TUT.BY съездил в Студенческий городок в Минске, где находится сразу несколько общежитий...
 
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