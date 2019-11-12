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В суде директор, за которого витебляне просили президента, жаловался на СК. Дело вернули генпрокурору

13.11.2019 12:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилевском областном суде 13 ноября начали рассматривать дело о коррупции на «Витебскмясомолпроме». На скамье подсудимых трое: гендиректор «Витебскмясомолпрома» Валерий Касперович, его бывший заместитель Виктор Славецкий и директор «Витебскторга» Михаил Славецкий. Все они под стражей с 28 января. У Виктора на свободе — жена и двое детей. Одного из них, 9-месячного, отец ни разу не видел.


Слева направо: обвиняемые Валерий Касперович, Виктор Славецкий, Михаил Славецкий

Что случилось. Кратко

28 января этого года в Витебске прямо на территории ОАО «Витебскмясомолпром» ОМОН задержал главу этого предприятия Валерия Касперовича, его бывшего заместителя Виктора Славецкого, а также руководителя частной компании «Витебскторг» Михаила Славецкого. Повод — взятка в размере около 150 тыс. рублей.

Коллектив ОАО «Витебскмясомолпром» написал письмо Александру Лукашенко с просьбой освободить из-под стражи и вернуть на работу гендиректора предприятия Валерия Касперовича. 4 апреля это письмо опубликовал TUT.BY.

В частности, работники сообщили главе государства, что не верят в виновность своего директора. Что под его руководством сотрудники трех предприятий — «Витебскмясомолпром», «Витебские продукты» и картонажно-полиграфический комбинат — не знают, что такое задержки зарплаты, а сама она в среднем составляет более 500 долларов. Работники просили президента, пока идет следствие, вернуть их директора на работу, изменив ему меру пресечения — Касперович находился в СИЗО.

«Его пришли и просто забрали из рабочего кабинета. Провели обыск в его машине (где ничего не нашли), а в однокомнатной квартире, где он проживал, нашли старенький ноутбук и 960 долларов», — писали сотрудники.

Уже 5 апреля на предприятии получили ответ из Администрации президента. Ее глава Наталья Кочанова сообщила, что глава государства дал поручение до 20 апреля разобраться в вопросе о задержании Касперовича.

30 апреля на предприятие приехал генпрокурор Александр Конюк. Он сообщил работникам, что Валерия Касперовича на работу не вернут и что он и дальше будет находиться под стражей.


Валерий Касперович на открытии одного из магазинов в Витебске. Фото: vitebsk.biz

Обстоятельства задержания Касперовича TUT.BY пытался выяснить в СК, однако никаких комментариев, кроме, собственно, еще одного сообщения о факте задержания за взятку, мы не получили.

— Продолжается расследование уголовного дела о преступлениях коррупционной направленности. В отношении трех обвиняемых мера пресечения в виде заключения под стражу не изменялась. Следователи совместно с сотрудниками милиции проводят комплекс оперативных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигурантов уголовного дела, — сообщил TUT.BY официальный представитель СК Сергей Кабакович.

После новостей о том, как шло расследование по уголовному делу главного инженера МЗКТ Андрея Головача (он провел за решеткой более 4 лет, а 16 августа был окончательно оправдан судом), работники «Витебскмясомолпрома» снова забеспокоились. И снова написали письмо президенту, в котором попросили разобраться, насколько оправдано содержание Валерия Касперовича под стражей. Письмо составили от имени коллектива предприятия, на котором трудятся около 600 человек.

Что происходило в суде

В процессе стало понятно, что за время следствия Валерий Касперович неоднократно обращался с жалобами на старшего следователя Иванова, который вел дело. Обвиняемый требовал отвод следователя, заявлял, что тот грубо нарушает уголовно-процессуальный кодекс, предполагал, что тот заинтересован в исходе дела и необъективен, жаловался на то, что следователь задавал некорректные наводящие вопросы. Также, указано в жалобах обвиняемого, имели место «одностороннее рассмотрение дела и искусственное создание доказательств».

Касперович получал на свои жалобы ответы. Суть их сводилась к одному: отвод следователя считаем нецелесообразным, оснований для этого нет.

Эта переписка сегодня была озвучена в суде.

Во время заседания Касперович подтвердил все свои жалобы, их поддержали и остальные фигуранты дела.


Михаил Славецкий общается с защитником.

Прокурор считает, что вопрос об отводе был разрешен надлежащим образом.

Защита с ним не согласна — адвокаты настаивали на том, что дело необходимо вернуть в прокуратуру. По их словам, должно было быть вынесено мотивированное постановление на отвод следователя, а его в деле нет. «Голословное утверждение», которым апеллируют в ответах на жалобы представители СК, — это не аргумент, считают адвокаты.

Суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения — и постановил вернуть дело генпрокурору, так как в его материалах нет мотивированного постановления на жалобы обвиняемых, то есть вопрос отвода следователя не разрешен.

Рассмотрение дела пока прекращено — до устранений препятствий.


Валерия Касперовича увозят обратно в СИЗО
 
Теги: Новости, Витебск
 
 
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В Могилевском областном суде 13 ноября начали рассматривать дело о коррупции на «Витебскмясомолпроме». На скамье подсудимых трое.
 
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