Пассажир поезда прихватил чужую забытую гитару - и стал фигурантом разбирательства

Источник материала: Tut.by

26-летний мужчина стал фигурантом разбирательства о краже после того, как забрал из поезда забытую другим пассажиром гитару. Об этом пишет пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.



Фото: пресс-служба ГУВД Мингорисполкома

В милицию обратился 19-летний парень, который по пути домой в вагоне поезда «Минск-Осиповичи» забыл бас-гитару. Цена инструмента — 860 рублей.

Оказалось, после того, как владелец вышел на одной из станций и забыл гитару, на нее обратил внимание 26-летний мужчина. Тот дождался своей остановки, забрал чужое и скрылся. Его задержали с поличным, когда пытался продать гитару у себя в городе.

Раньше фигурант не имел проблем с законом. Он работает слесарем-сантехником в Пуховичском районе.

Материалы проверки переданы следователям. Такие действия могут квалифицировать по ч.1 ст. 205 (Кража). За это грозит от общественных работ или штрафа — и вплоть до 3 лет лишения свободы.