В Глуске после ремонта открылись педиатрическое и приемное отделения районной больницы

Источник материала: Радзiма













В среду, 13 ноября, Глусскую центральную районную больницу посетили губернатор Могилёвской области Леонид Заяц, помощник Президента – инспектор по Могилёвской области Михаил Русый, министр здравоохранения Владимир Караник, председатель Глусского райисполкома Степан Чечуха и другие официальные лица. Они оценили отремонтированные помещения, пообщались с персоналом и пациентами, детям, которые находились на лечении, подарили игрушки. Побывали в хирургическом и терапевтическом отделениях, реанимации, оперблоке, которые также решено отремонтировать.































































































Почти 730 тысяч рублей было выделено в этом году из бюджета на ремонт, оборудование и благоустройство Глусской больницы. Работы будут продолжаться, так как развитие малых городов, создание комфортных условий для жизни людей — поручение Президента Александра Лукашенко. На глазах глусчан руководством области и района оно воплощается в жизнь.

Ирина ГРОМЫКО

Фото Анны АВТУХОВОЙ