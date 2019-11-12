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В Глуске после ремонта открылись педиатрическое и приемное отделения районной больницы

13.11.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

В Глуске после ремонта открылись педиатрическое и приемное отделения районной больницы
В Глуске после ремонта открылись педиатрическое и приемное отделения районной больницы
В Глуске после ремонта открылись педиатрическое и приемное отделения районной больницы

В среду, 13 ноября, Глусскую центральную районную больницу посетили губернатор Могилёвской области Леонид Заяц, помощник Президента – инспектор по Могилёвской области Михаил Русый, министр здравоохранения Владимир Караник, председатель Глусского райисполкома Степан Чечуха и другие официальные лица. Они оценили отремонтированные помещения, пообщались с персоналом и пациентами, детям, которые находились на лечении, подарили игрушки. Побывали в хирургическом и терапевтическом отделениях, реанимации, оперблоке, которые также решено отремонтировать.


В Глуске после ремонта открылись педиатрическое и приемное отделения районной больницы
В Глуске после ремонта открылись педиатрическое и приемное отделения районной больницы
В Глуске после ремонта открылись педиатрическое и приемное отделения районной больницы
В Глуске после ремонта открылись педиатрическое и приемное отделения районной больницы
В Глуске после ремонта открылись педиатрическое и приемное отделения районной больницы
В Глуске после ремонта открылись педиатрическое и приемное отделения районной больницы
В Глуске после ремонта открылись педиатрическое и приемное отделения районной больницы
В Глуске после ремонта открылись педиатрическое и приемное отделения районной больницы
В Глуске после ремонта открылись педиатрическое и приемное отделения районной больницы
В Глуске после ремонта открылись педиатрическое и приемное отделения районной больницы
В Глуске после ремонта открылись педиатрическое и приемное отделения районной больницы
В Глуске после ремонта открылись педиатрическое и приемное отделения районной больницы
В Глуске после ремонта открылись педиатрическое и приемное отделения районной больницы
В Глуске после ремонта открылись педиатрическое и приемное отделения районной больницы
В Глуске после ремонта открылись педиатрическое и приемное отделения районной больницы
В Глуске после ремонта открылись педиатрическое и приемное отделения районной больницы
В Глуске после ремонта открылись педиатрическое и приемное отделения районной больницы
В Глуске после ремонта открылись педиатрическое и приемное отделения районной больницы
В Глуске после ремонта открылись педиатрическое и приемное отделения районной больницы
В Глуске после ремонта открылись педиатрическое и приемное отделения районной больницы
В Глуске после ремонта открылись педиатрическое и приемное отделения районной больницы
В Глуске после ремонта открылись педиатрическое и приемное отделения районной больницы
В Глуске после ремонта открылись педиатрическое и приемное отделения районной больницы

Почти 730 тысяч рублей было выделено в этом году из бюджета на ремонт, оборудование и благоустройство Глусской больницы. Работы будут продолжаться, так как развитие малых городов, создание комфортных условий для жизни людей — поручение Президента Александра Лукашенко. На глазах глусчан руководством области и района оно воплощается в жизнь.

Ирина ГРОМЫКО

Фото Анны АВТУХОВОЙ

 
 
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В среду, 13 ноября, Глусскую центральную районную больницу посетили губернатор Могилёвской области Леонид Заяц, помощник Президента – инспектор по Могилёвской...
 
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