ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Овощи, уха и бесплатный чай. Что будут продавать на избирательных участках в Минске

13.11.2019 13:18 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

17 ноября на всех избирательных участках в Минске будут работать выездные торговые точки от частных и государственных предприятий. Об этом сообщает «Минск-Новости» со ссылкой на начальника главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Нину Емельянову.


«Наряду с организацией буфетов в помещениях, где находятся избирательные участки, торговля развернется и снаружи, на прилегающих территориях», — рассказала Нина Емельянова.

Будут установлены лотки с плодово-овощной продукцией, специализированные автомобили по продаже живой речной и прудовой рыбы. Также можно будет купить приготовленные тут же шашлыки и уху. Всем желающим предложат бесплатный чай.

Буфеты будут работать 17 ноября с 08.00 до 20.00. Обещают цены ниже, чем сейчас в магазинах.

Организуют и продажу непродовольственных товаров отечественного производства. Причем без торговой надбавки, по ценам производителя, еще и со скидками.

Кроме того, обещают дегустации и презентации продукции Минскхлебпрома, «Коммунарки», «Красного пищевика», «Слодыча», компании Санта-Бремор".

Свои изделия посетителям избирательных участков представят и ремесленники. И даже пригласят всех заинтересованных на мастер-классы.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
В Глуске после ремонта открылись педиатрическое и приемное отделения районной больницы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика