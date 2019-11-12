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Овощи, уха и бесплатный чай. Что будут продавать на избирательных участках в Минске
13.11.2019 13:18 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
17 ноября на всех избирательных участках в Минске будут работать выездные торговые точки от частных и государственных предприятий. Об этом
«Наряду с организацией буфетов в помещениях, где находятся избирательные участки, торговля развернется и снаружи, на прилегающих территориях», — рассказала Нина Емельянова.
Будут установлены лотки с плодово-овощной продукцией, специализированные автомобили по продаже живой речной и прудовой рыбы. Также можно будет купить приготовленные тут же шашлыки и уху. Всем желающим предложат бесплатный чай.
Буфеты будут работать 17 ноября с 08.00 до 20.00. Обещают цены ниже, чем сейчас в магазинах.
Организуют и продажу непродовольственных товаров отечественного производства. Причем без торговой надбавки, по ценам производителя, еще и со скидками.
Кроме того, обещают дегустации и презентации продукции Минскхлебпрома, «Коммунарки», «Красного пищевика», «Слодыча», компании Санта-Бремор".
Свои изделия посетителям избирательных участков представят и ремесленники. И даже пригласят всех заинтересованных на мастер-классы.
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Торговые точки откроют на участках уже в эти выходные.
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