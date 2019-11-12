Овощи, уха и бесплатный чай. Что будут продавать на избирательных участках в Минске

Источник материала: Tut.by

17 ноября на всех избирательных участках в Минске будут работать выездные торговые точки от частных и государственных предприятий. Об этом сообщает «Минск-Новости» со ссылкой на начальника главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Нину Емельянову.





«Наряду с организацией буфетов в помещениях, где находятся избирательные участки, торговля развернется и снаружи, на прилегающих территориях», — рассказала Нина Емельянова.

Будут установлены лотки с плодово-овощной продукцией, специализированные автомобили по продаже живой речной и прудовой рыбы. Также можно будет купить приготовленные тут же шашлыки и уху. Всем желающим предложат бесплатный чай.

Буфеты будут работать 17 ноября с 08.00 до 20.00. Обещают цены ниже, чем сейчас в магазинах.

Организуют и продажу непродовольственных товаров отечественного производства. Причем без торговой надбавки, по ценам производителя, еще и со скидками.

Кроме того, обещают дегустации и презентации продукции Минскхлебпрома, «Коммунарки», «Красного пищевика», «Слодыча», компании Санта-Бремор".

Свои изделия посетителям избирательных участков представят и ремесленники. И даже пригласят всех заинтересованных на мастер-классы.