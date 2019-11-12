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В Гродно право аренды площадки в 16 «квадратов» продали за 50 тысяч рублей

13.11.2019 13:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно прошел очередной аукцион, где были выставлены три земельных участка и открытая площадка около Кургана Славы. За право аренды последней разыгралась настоящая битва: начальная стоимость лота была 58 рублей, продали же право аренды за 49,3 тыс. рублей, сообщает «Гродненская правда».


Фото: s13.ru

Земельный участок в микрорайоне Заболоть при начальной цене порядка 17 тысяч рублей сторговали за 32 100. Такой же участок в Барановичах-5,6 ушел с молотка за 29 тыс. рублей — это почти вдвое больше первоначальной цены. А вот в старой части Гродно освободившийся земельный участок на улице Осипенко новый хозяин приобрел за чуть более чем за 15 тыс. рублей при начальной цене продажи 14,4 тыс.

Все более востребованными, по словам специалистов, в Гродно становятся открытые площадки с твердым покрытием — их используют под установку и обслуживание нестационарных торговых объектов. Их коммунальники сдают в аренду сроком на 3 года. На этом аукционе небольшая, в 16 «квадратов», открытая площадка по проспекту Космонавтов около Кургана Славы продана в аренду за 49,3 тысячи рублей при начальной стоимости 58 рублей.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно прошел очередной аукцион, где были выставлены три земельных участка и открытая площадка около Кургана Славы, за право аренды которой разыгралась...
 
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