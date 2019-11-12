«Мы не умеем ценить то, что имеем». На встрече с кандидатом - главным идеологом Гомельщины было горячо

Источник материала: Tut.by

В средней школе № 32 Гомеля прошла агитационная встреча с кандидатом в депутаты, главным идеологом региона Ириной Довгало (той самой, что назвала свою зарплату в 3600 рублей справедливой ). На собрании присутствовали представители проекта «Варта», или «живые люди» — так они сами себя называют. В результате начался кавардак, части избирателей пришлось бежать.





На собрание пришли сотрудники школы № 32, пенсионеры и представители проекта «Варта». Они называют себя «живыми людьми» и пропагандируют отказ от документов и отношений с государством.

Ирина Довгало рассказывала о своей программе, основные пункты которой — суверенитет, порядок в стране, достойная жизнь, поддержка предпринимательской инициативы и престиж семьи.

«Первые пункты моей программы — суверенитет и порядок в стране. Мы, видимо, не умеем ценить то, что имеем. Когда я слышу разные высказывания вроде „там плохо, там плохо“ — знаете, надо все-таки уметь видеть хорошее», — призвала кандидат.

Она вспомнила конфликт в Украине, который начался пять лет назад, и добавила, что «и не думаешь о том, что те автоматы вдруг могут появиться у нас, в Гомеле… Думаю, далеко не случайно именно Беларусь, Минск стал площадкой для мирных переговоров».

«Хватит, у нас закончилось рабочее время!»

Вопросы начали задавать «живые люди». Житель Гомеля Юрий Власов спросил: правда ли, что кандидаты делятся на тех, кто от системы и кто нет? И поддерживает ли кандидат Довгало такое разделение?



Житель Гомеля Юрий Власов

«Не поддерживаю. У нас сегодня законодательство предусматривает абсолютно равные права каждому человеку. У нас на округе № 34 баллотируются четыре человека. Я не имею ни оснований, ни полномочий разделить их. У всех одинаковые права», — ответила главный идеолог. Она добавила, что в ее команде нет ни одного человека из «административного ресурса» — сферы культуры или СМИ.

Юрий Власов интересовался: почему по статистике средняя зарплата — тысяча рублей, но это «грязные» деньги, с учетом налогов, почему в стране ряд экономических проблем?

Идеолог ответила, что в мире нет идеальных стран. Власов привел пример Дании и Норвегии.

«Так почему вы не в Норвегии?» — спросила у него Ирина Довгало.

Пенсионерки стали кричать, что в Дании и Норвегии не было войны, поэтому там живут хорошо. Юрий Власов пытался объяснить, откуда экономические успехи в скандинавских странах, но началось возмущение.





«Хватит уже! Сколько можно! У нас закончилось рабочее время, нам домой надо!» — закричали некоторые женщины. Одна из них, пользуясь случаем, начала выбираться из зала.

«Я тебя сфотографирую на телефон и покажу директору, что ты уходишь», — прошептала ей коллега.

«Что это за „эфемерная структура“ — управление идеологии»?

Потом слово взял «живой человек» Алексей Елисеев. Он поинтересовался: что конкретно за десять лет в облисполкоме сделала Ирина Довгало? Что это за «эфемерная структура — управление идеологии»?



Житель Гомеля Алексей Елисеев

«Я почитал историю: идеологические управления создавали только диктаторские режимы, когда все было плохо, народу нужно было донести, что все хорошо. В свое время Джордж Оруэлл написал правдиво о вашей идеологии и назвал это „Министерством правды“. Вы говорите, что нужно ценить то хорошее что у нас есть. Что ценить? В БССР было более 6 тысяч школ, сейчас у нас 2700. Наши университеты занимают низкие позиции в рейтингах, наше образование нигде в мире ни ценится. Нас Польша значительно обогнала по экономике, которая была в худшем состоянии, чем у нас в 90-х. Так что нам ценить?» — спросил Алексей Елисеев.

Одна из пенсионерок стала кричать на него: «А что вы лично сделали для государства?! Пришли сюда и всех нас заводите!».

«Сколько Евросоюз дал денег Польше, сколько? Вы знаете, сколько?» — кричали другие пенсионерки.

Житель Гомеля продолжил: «У нас первое место в мире по количеству милиции, которую мы оплачиваем, второе в Европе по самоубийствам — это нам ценить? Вы Украину здесь вспомнили. В Украине прошли независимые, свободные выборы», — заметил Алексей Елисеев.

«Это — выборы?» — удивилась Ирина Довгало.

«…У нас 174 место в мире по свободе слова — нам это ценить?» — продолжил житель Гомеля.

На этих словах еще одна пенсионерка подскочила и выбежала из зала с криком: «Я не могу больше слушать этот ужас! Ужасные вещи, ужасные! Откуда вы взяли про 174 место?»

Алексей Елисеев перечислил еще много белорусских проблем, которые следует «ценить», и спросил у кандидата, есть ли у нее дети, внуки и спокойно ли она спит.

«У меня и дети, и внуки. И я могу сказать только одно: если человек верит в то, что он делает, — то будет и результат! Идеология — это не производство продукции. Это работа с людьми, это организация политических кампаний. Если мы не умеем ценить то, что имеем … Вы еще молодой и не помните, как у нас были в 90-х талоны», — заметила Ирина Довгало.

Пенсионерки начали спрашивать у Алексея Елисеева, где он работает. Услышав, что предпринимателем, одна из них высказалась: «Знаем, как нажываецеся. Один такой, знаю я его, на рынке торгует — одной дочери купил квартиру, второй купил — вот как вы нажываецеся!»

«Вы хотели бенефис — вы его получили», — заметила идеолог.

Под вопли некоторые быстренько уходили из зала.

Тем временем вопрос задал молодой человек, который, по его словам, недавно вернулся из армии. Там он, говорит, заметил, что «80% молодежи плевать на патриотизм, герб, флаг и Родину».





«Что вы сделали для патриотизма, для идеологии?» — спросил бывший солдат.

«Вопросы патриотизма — это не отдельное мероприятие, это система. Честно говоря, это один из самых главных вопросов. Опять-таки, его нужно задавать начиная с семьи», — заметила кандидат.

«Война не закончена, пока не похоронен последний солдат»

Слово взяла доверенное лицо кандидата Довгало, педагог-организатор Галина Друзь. Она высказалась, что в СССР были октябрята и пионеры. Потом какое-то время, в 90-е, их не было.

«Как раз в то время попали люди, которые были брошены тогда, никому не нужны. Очень сложно было работать с детьми таких родителей. Они не хотели, чтобы их дети шли в какие-то организации, у них своя боль — чтобы дети не были обманутыми», — пояснила педагог-организатор. Она добавила, что вложила много сил, чтобы «детям не было стыдно надеть пионерский галстук».





Ирина Довгало вернулась к теме патриотизма и рассказала, что «война не закончена, пока не похоронен последний солдат».

«Когда мы делали в Лоеве мемориальный комплекс, аналогов которому нет не то что в Европе — в мире… Вы только вдумайтесь — там 326 Героев Советского Союза похоронены, там берег Днепра был кирпичного цвета от крови … И каждое имя высечено на мемориальных плитах. В Светлогорском районе была сожжена деревня, более 1700 людей, 950 детей — как такое можно забыть?» — задалась вопросом кандидат.

«Живые люди» начали критиковать пионеров и БРСМ, избиратели тем временем потянулись к двери.

Встреча закончилась короткой агитацией педагога-организатора, которая дала положительную характеристику кандидатке, которая сочетает в себе «сострадание и невероятную требовательность — в первую очередь к себе».