БЖД в длинные выходные перевезла миллион пассажиров. Самое популярное направление из заграничных - РФ

Источник материала: Tut.by

С 6 по 10 ноября Белорусская железная дорога перевезла в поездах с нумерованными местами более 290 000 пассажиров. Также более 754 000 пассажиров воспользовались услугами поездов региональных линий экономкласса и городских линий, сообщает пресс-центр БЖД.

Почти 174 тыс. пассажиров путешествовали поездами межрегиональных линий эконом- и бизнес-класса, 23 тыс. пассажиров — поездами региональных линий бизнес-класса.

Билеты на поезда международных линий купили 94 тыс. пассажиров. Среди них почти 26 тысяч человек съездили в Россию, 7 тысяч человек — в Украину и более 3,5 тысячи пассажиров — в Литву.