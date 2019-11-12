В Минске задержали инструктора спортивного центра - за поставку наркотиков из России

Источник материала: Tut.by

11 ноября милиция задержала в столице 38-летнего инструктора спортивного центра. Подозревают, что он возил из России и продавал гашиш, сообщает пресс-служба МВД в Telegram.



Фото: пресс-служба МВД

При задержании у инструктора нашли около грамма гашиша. А вот дома обнаружили гораздо больше — более 850 граммов этого же наркотика. Тайник находился за духовкой.

По версии следствия, гашиш мужчина купил в Санкт-Петербурге, а потом привез в Беларусь и продавал в Минске. Оперативники уже задержали двух покупателей.

Материалы в отношении мужчины переданы в Следственный комитет.

В МВД констатируют: внешняя угроза поставки наркотиков в страну только растет. Так, с начала года выявлено 23 канала поставки и изъято более тонны наркотиков (совместно с пограничниками и таможенниками). Еще 2,2 тонны товара изъято на внешних границах Беларуси — в Польше, Литве и Латвии.