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В Минске задержали инструктора спортивного центра - за поставку наркотиков из России
13.11.2019 14:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
11 ноября милиция задержала в столице 38-летнего инструктора спортивного центра. Подозревают, что он возил из России и продавал гашиш,
При задержании у инструктора нашли около грамма гашиша. А вот дома обнаружили гораздо больше — более 850 граммов этого же наркотика. Тайник находился за духовкой.
По версии следствия, гашиш мужчина купил в Санкт-Петербурге, а потом привез в Беларусь и продавал в Минске. Оперативники уже задержали двух покупателей.
Материалы в отношении мужчины переданы в Следственный комитет.
В МВД констатируют: внешняя угроза поставки наркотиков в страну только растет. Так, с начала года выявлено 23 канала поставки и изъято более тонны наркотиков (совместно с пограничниками и таможенниками). Еще 2,2 тонны товара изъято на внешних границах Беларуси — в Польше, Литве и Латвии.
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Оперативники уже задержали двух его покупателей.
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