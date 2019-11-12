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Личный прием граждан провел глава района Анатолий Гапоник

13.11.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Личный прием граждан провел глава района Анатолий Гапоник

Председатель районного исполнительного комитета Анатолий Гапоник провел личный прием граждан.

Вопросы, за помощью в решении которых обратились граждане, охватывали широкий спектр тем. Например, чета Швец из Череповки просила выделить 10 га для ведения крестьянского хозяйства. Порядок предоставления участков для указанной цели был разъяснен, но отмечено, что земля должна приносить результат. Вопросы Любови Кругляковой из Потаповки и Галины Козловой из Ковалево касались ремонта дорожного полотна. Ирину Стефаненко из Радеево волновала стоимость за услугу водоснабжения.

Другие вопросы касались отопления и горячего водоснабжения, обмена частного дома на квартиру, посадки деревьев вблизи многоэтажных домов, улучшения жилищных условий и другого.

Каждый из вопросов проработан на предмет его решения в соответствии с законодательством.

Личный прием граждан провел глава района Анатолий Гапоник

Галина ХАЦУЛЕВА

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Председатель районного исполнительного комитета Анатолий Гапоник провел личный прием граждан. Вопросы, за помощью в решении которых обратились...
 
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