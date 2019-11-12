«Из-за нее ушел из «Дома-2». Психолог Михаил Козлов судится с женой за 5-комнатную квартиру в Минске

Источник материала: Tut.by

Российский психолог Михаил Козлов, известный по участию в скандальном телепроекте «Дом-2», подал в суд на свою супругу за то, что она не пускает его в минскую квартиру. Пара все еще не разведена, но в процессе разбирательства заключила брачный договор: Ксении достается та самая 5-комнатная квартира, а Михаилу — 65 тысяч долларов. Однако психолог утверждает, что его обманули: деньги он так и не получил, а еще из-за разборок с супругой ему пришлось покинуть «Дом-2». «Я хочу жить с детьми в нашей минской квартире. А жене я готов предоставить полную свободу», — говорит Михаил. Ксения настаивает, что выполнила все договоренности и больше Козлову ничего не должна.





Вот уже несколько месяцев в суде Центрального района с перерывами идет разбирательство по спору в семье Михаила Козлова. Это психолог, который получил известность как консультант «Дома-2», позже сам стал участником проекта. Кроме того, проводил тренинги в Москве и Минске, на одной из таких встреч его и участников задерживали силами ОМОН. Милиция прибыла по звонку возмущенной женщины, которая сообщила , что на мероприятии в отношении нее были совершены оскорбительные действия, унижающие честь и достоинство.

«Я мужчина эмоциональный, но я жену не бил»

По словам психолога, десять лет он прожил с женой в счастливом браке, у них трое маленьких детей. Проблемы начались летом, когда Ксения, как утверждает Михаил, несколько раз не пришла домой ночевать.





— Летом был конфликт, — говорит собеседник. — И сразу после этого доступ в квартиру для меня был закрыт. Ксения объясняет это тем, что я писал ей грубые сообщения, чем ее предал. Не отрицаю, я грубо написал, что она — … (оскорбление), потому что она три дня дома не ночевала, ребенка бросила. Я мужчина эмоциональный, но я не бил ее. И угрожал только тем, что пойду на «Дом-2», расскажу всем про ее моральные качества.

Надо сказать, Михаил Козлов свое слово сдержал. В сентябре он пришел на телестройку уже как полноценный участник, заявив на весь мир, что разводится с женой. Отметим, что формально Ксения и Михаил все еще женаты.

— Там все ждали, что я разведусь. Я себя оправдывал, что не я от жены ушел, это она не хочет со мной общаться. «Дом-2» — это шоу, ничего серьезного там не было.

На телепроекте психолог пробыл два месяца. И по его словам, был вынужден уйти — и снова причина в жене:

— Я был участником два месяца. Мы договаривались (с организаторами — Прим. TUT.BY), что меня будут два раза в месяц отпускать в Минск, но из-за Ксении мне приходилось ездить сюда каждую неделю. Организаторы сказали: «Все, либо давай договаривайся с ней, либо мы тебя выгоним». В итоге я подписал брачный контракт, хотя адвокат предупреждала, что меня обманут. Так оно в итоге и вышло.





По какой-то причине Ксения решила со мной развестись. Это ее дело, у меня только претензии к тому, как она решила это сделать. Она перекрыла мне доступ в квартиру, где у меня хранятся вещи, где у нас хранились совместные денежные средства, которые были накоплены за десять лет брака от моей тренинговой деятельности в Москве и Минске. Ксения контролировала менеджеров, которые снимая со счетов в банке, приносили каждый месяц достаточно большие деньги. Средства лежали в квартире. Ксения даже написала на меня заявление, что я украл из этих сумм 60 тысяч рублей. Я пытался с ней примириться, но она не впускает меня в квартиру. Мотивирует это тем, что я писал ей грубые сообщения и угрожал. Хотя я угрожал ей всего лишь тем, что уйду на телепроект «Дом-2», где расскажу о ее низких моральных качествах.

«Хочу жить с детьми в минской квартире, жене готов дать абсолютную свободу»

Двухуровневая квартира, вокруг которой развернулся спор, находится в доме на улице Ржавецкой, в районе «Минск-Арены». Квартира оформлена на Ксению, Михаил там не прописан, хотя покупали недвижимость супруги, будучи в браке.

— Ксения предложила условия брачного договора, я долго не соглашался, но тогда она написала на меня два заявления в милицию — о клевете и о том, что я украл 60 тысяч российских рублей из нашего общего бюджета, — продолжает Михаил. — В октябре я подписал договор, по которому ей остается квартира, а мне — деньги, которые лежат в российском банке. В результате я приехал, а мне говорят: «Извините, на этот счет наложен арест, ничего нет».



Михаил Козлов в суде с адвокатом

В суде Михаил добивается, чтобы брачный договор был расторгнут. Говорит, что больше ни за что не согласится на условия жены:

— Я жил в минской квартире с детьми около шести лет, там вообще-то вещи мои остались. Теперь я не могу туда попасть! Я хочу там жить, быть с детьми. Я сказал Ксении, что готов ей дать абсолютную свободу, пусть делает, что хочет.

Однако Ксения исковые требования Михаила не признает. Как заявила в суде ее адвокат Анна Келлер, Ксения одолжила у родственника 4,2 млн российских рублей, что в эквиваленте составляет 65 тысяч долларов, и положила эти деньги на свой счет в российском банке. Как только брачный договор с Михаилом был зарегистрирован, эти деньги были переведены на счет супруга. Однако поскольку ранее Козлов брал в том же банке кредит, не погасил основной долг, проценты и пеню, банк, в исполнение судебного решения, удержал со счета около 1,5 млн российских рублей. Еще 8,5 тысяч российских рублей банк удержал, исполняя решение суда о неуплаченных налогах в России. Кроме того, тот самый родственник, который одолжил Ксении 4,2 млн, в 2013 году давал в долг Михаилу 21 тысячу долларов на покупку квартиры в Минске. По этому иску тоже есть решение суда, поэтому и эта сумма была удержана банком.

— Итого на счету остается свободных денежных средств около 15 тысяч долларов, которые Михаил может снять, — заявила представитель супруги Козлова. — Мы считаем, условия брачного договора исполнены.





— Это Ксения настояла, чтобы мы купили пятикомнатную квартиру, — говорит Козлов. — Говорила, родственники одолжат деньги. В 2013 году мы действительно понаписывали расписок — она на 50 тысяч долларов, я на 20 тысяч долларов. В 2016 году у нас была максимальная прибыль от моей тренинговой деятельности, долг мы брали на три года, и со слов Ксении, она давно со всеми рассчиталась. Я считал, что расписок о долгах давно нет. И тут они всплывают.

Адвокат Козлова Елена Кропивка считает, что условия брачного договора не выполнены. И вот ее аргументы: во-первых, 4,2 млн российских рублей — это не 65 тысяч долларов, о чем договаривались супруги, а 64 800. Во-вторых, долг по кредиту был не только у Михаила, но и у Ксении — она выступала поручителем в банке, а потом соответчиком в суде, соответственно, взыскивать эту сумму только с Михаила неправильно. В-третьих, в брачном договоре отмечено, что стороны соглашаются, учитывая, что нет никаких судебных споров, а как позже выяснилось, на деньги наложен арест в связи с исполнением имеющихся судебных решений.

«Я не могу ручаться за него перед всеми»

Мы связались с Ксенией уже после суда. Она рассказала, что Михаил всегда любил публичность, мечтал о славе, «идеальной гармоничной жизни в семье никогда не было».

— Основная причина нашего развода в том, что за эти годы пропала любовь и взаимоуважение. Я поняла, что все на мне — быт, дети. Мне гораздо проще одной быть с детками, нести за них ответственность, и я с удовольствием это делаю. Он ушел на «Дом-2» строить отношения с другими женщинами и говорит, что хочет вернуть наши отношения, о чем вообще речь?





По словам Ксении, она не препятствует общению мужа с детьми, в том числе в их минской квартире, однако считает, что конфликты, которые происходят между супругами, могут навредить детям, поэтому лучше жить раздельно.

— За последний две недели Михаил был у нас дома дважды, играл с детьми в игровой комнате, возил их на тренировки, в развлекательный центр. Я поддерживаю его отцовские отношения с детьми. Есть конфликт между нами: мы не можем жить вместе. Но я из тех мам, кто разделяет отца и бывшего мужа. У Козлова ко мне претензии, но он не исполняет свои обязательства по алиментам, последний раз передавал деньги на детей в июле, 50 тысяч российских рублей. С тех пор больше никак не помогает, это его выбор. Подписан брачный договор, надеюсь, он его будет исполнять. Со своей стороны я все обязательства выполнила. За минскую квартиру нужно погасить еще два кредита, и я беру эти обязательства на себя. Сумму, которую Михаил назвал в качестве компенсации за квартиру, я перечислила в полном объеме. Есть банковские документы, суд их получит, рассмотрит и даст оценку. К тому, что у Михаила есть свои личные долги, я отношения не имею. Я не могу ручаться за него перед всеми.

В суде объявлен перерыв — ожидают получения из российского банка документов, которые покажут, сколько денег поступило на его счет и сколько было удержано в счет платежей по судебным решениям.