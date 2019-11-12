В Кореличском РОВД состоялось выездное заседание областного совета ветеранов

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Такой представительной делегации Кореличский РОВД еще не встречал. На базе райотдела прошло выездное заседание областного совета ветеранов, в котором приняли участие бывшие начальники ОВД, руководители управлений и служб УВД, председатели ветеранских организаций.





Состоялась трогательная встреча коллег по службе, которым было что вспомнить в этот день. Председатель областного совета ветеранов ОВД полковник милиции в отставке Иван Викентьевич Ланкевич рассказал о работе областной и республиканской ветеранских организаций. Минутой молчания присутствующие почтили память безвременно ушедших. Бывшие руководители РОВД Николай Жидок, Александр Демидович, Виктор Давидович возложили цветы к подножию памятника погибшим сотрудникам милиции.

– Цель нашего мероприятия достигнута, – отметил Иван Ланкевич. – Мы пообщались, изучили опыт работы Кореличского РОВД, поделились мнениями, зарядились яркими впечатлениями и просто пожали друг другу руки.

В присутствии многочисленной аудитории первый заместитель республиканского совета ветеранов генерал-майор милиции в отставке Юрий Радюкевич вручил членам ветеранской организации РОВД награды. За активную гражданскую позицию, поддержание имиджа милиции и воспитание молодых сотрудников Почетной грамоты республиканского совета удостоен начальник Кореличского РОВД Алексей Гаврош, благодарность объявлена Виктору Давидовичу. Нагрудным знаком «За верность долгу и присяге» поощрен председатель ветеранской организации РОВД Михаил Парфёнко. Свидетельство о занесении в Книгу почета УВД и знак республиканского совета ветеранов «За вклад в укрепление правопорядка» вручены Александру Демидовичу. Медалями «100 год міліцыі Беларусі» награждены ветераны милиции: подполковник милиции в отставке Александр Кандрусик, майор милиции запаса Владимир Лежень, капитан милиции запаса Сергей Войнило.

Для участников выездного заседания была организована экскурсия в Мирский замок.

Оксана ЯНУШ