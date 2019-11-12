Кореличский РОВД приглашает на службу

Источник материала: Полымя

Служба в милиции – это ответственная служба сильных духом мужчин, которая заслуживает уважения.





Поступившим на службу в органы МВД присваивается специальное звание не ниже воинского, для несения службы бесплатно выдается форменное обмундирование.

Социальные гарантии и льготы, предоставляемые сотрудникам органов внутренних дел Республики Беларусь:

✅ стабильная и своевременная заработная плата, оплачиваемый ежегодный отпуск от 30 суток, которые увеличиваются в зависимости от выслуги лет;

✅ возможность выхода на пенсию после 20 лет службы с учетом службы в Вооруженных Силах Республики Беларусь;

✅ возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях системы МВД и перспектива карьерного роста.

В настоящее время в Кореличском РОВД имеются вакантные должности участкового инспектора милиции, сотрудников ГНиПТЛ, группы кадров, группы тылового обеспечения, милиционеров-конвоиров изолятора временного содержания лиц, задержанных или заключенных под стражу, и др.

На должности рядового и младшего начальствующего состава органов внутренних дел принимаются граждане, как правило, не старше 25 лет, а на должности среднего и старшего начальствующего состава органов внутренних дел – не старше 30 лет.

По всем имеющимся вопросам обращаться в Кореличский РОВД по тел. 2-06-54.

Валерий БОГУШ,

заместитель начальника Кореличского РОВД

по идеологической работе и кадровому обеспечению