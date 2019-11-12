ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

И так бывает. В Лунинце мужчина перестал быть многодетным отцом после теста ДНК

13.11.2019 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Жительница Лунинца пожаловалась судебным исполнителям на бывшего мужа, который не платил алименты на троих детей. Мужчина отцовство не признал и потребовал ДНК-экспертизы. Как выяснилось, не зря.

И так бывает. В Лунинце мужчина перестал быть многодетным отцом после теста ДНК

По словам жительницы Лунинца, мужчина с 2017 года уклонялся от уплаты алиментов на 14-летнего сына и двух 11-летних дочерей-близняшек, хотя до этого он шесть лет финансово поддерживал семью, рассказала TUT.BY официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.

Мужчина вину не признал: пояснил, что сомневается в отцовстве. Проведенная генетическая экспертиза подтвердила отцовство мужчины по отношению к сыну, а вот к девочкам-близняшкам — нет.

Сейчас милиция проводит проверку с учетом результатов исследований.

Источник: tut.by

 
 
Ссылка на источник 12
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жительница Лунинца пожаловалась судебным исполнителям на бывшего мужа, который не платил алименты на троих детей. Мужчина отцовство не признал и
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минобороны рассказали, какие еще льготы и скидки хотят ввести для отслуживших в армии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика