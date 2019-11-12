Первым на участок для голосования в агрогородке Плещицы пришёл ветеран военно-морского флота Пётр Феодосьевич Вертай

Источник материала: Полесская правда



Досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва стартовало 12 ноября.

Согласно календарному плану выборов проголосовать досрочно можно будет по 16 ноября включительно. Избирательные участки будут открыты с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. Проголосовать досрочно вправе избиратели, которые в день выборов не имеют возможности находиться по месту своего жительства.

В первый день досрочного голосования, 12 ноября, мы посетили участок для голосования в агрогородке Плещицы. Первым сюда пришел ветеран военно-морского флота Петр Феодосьевич Вертай. В основной день выборов, 17 ноября, Петр Феодосьевич будет находиться в городе Пинске, поэтому решил отдать свой голос заблаговременно.





Правом проголосовать досрочно воспользовалась и долгожительница Мария Прокофьевна Близнюкович. Марии Прокофьевне 101 год! Несмотря на почтенный возраст, жительница агрогородка Плещицы не стала вызывать членов избирательной комиссии к себе домой, а прибыла на участок. Долгожительница не осталась в стороне от важного политического события и выполнила свой гражданский долг одной из первых, показав, как важно сделать свой выбор для будущего страны.

Наталья МИЛЕВСКАЯ

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