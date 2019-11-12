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Первым на участок для голосования в агрогородке Плещицы пришёл ветеран военно-морского флота Пётр Феодосьевич Вертай
13.11.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Согласно календарному плану выборов проголосовать досрочно можно будет по 16 ноября включительно. Избирательные участки будут открыты с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. Проголосовать досрочно вправе избиратели, которые в день выборов не имеют возможности находиться по месту своего жительства.
В первый день досрочного голосования, 12 ноября, мы посетили участок для голосования в агрогородке Плещицы. Первым сюда пришел ветеран военно-морского флота Петр Феодосьевич Вертай. В основной день выборов, 17 ноября, Петр Феодосьевич будет находиться в городе Пинске, поэтому решил отдать свой голос заблаговременно.
Наталья МИЛЕВСКАЯ
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Первым на участок для голосования в агрогородке Плещицы пришёл ветеран военно-морского флота Пётр Феодосьевич Вертай
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