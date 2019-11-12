ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ветераны Минской области приняли участие в акции «Во славу общей победы»

13.11.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Ранним дождливым утром 6 ноября представители культурно-досугового центра Солигорского района, ветеранской районной организации, организации БРСМ, центральной районной библиотеки, краеведческого музея отправились по заранее разработанному маршруту. Среди участников акции ветераны Великой Отечественной войны: Михаил Павлович Дурнов, Владимир Маркович Пыжик, Павел Александрович Дрень и Виктор Тимофеевич Тесовец. Это был продолжительный маршрут, участников которого ждали шесть (из 48) мест воинских захоронений на солигорской земле. Первым в торжественной церемонии забора земли был забор земли в у памятника Герою Советского Союза Николаю Зиновьеву и его танковому экипажу в деревне Погост.

Немного истории: по непонятным причинам все источники ошибочно указывают, что экипаж Зиновьева воевал на танке Т-34, поэтому и у въезда в Погост на пьедестале установлена именно эта модель танка. Однако во всех наградных документах, как на командира, так и на членов экипажа, указан танк M4-A2 - «Шерман» - американский танк периода Второй мировой войны. Этот танк широко использовался в армии США на всех местах боевых действий, и в больших количествах поставлялся и в СССР. На «Шермане» экипаж Зиновьева и совершил героический подвиг при захвате переправы через реку Случь 30 июня 1944 года.

Открывая торжественную церемонию, военный комиссар комиссариата Солигорского и Любанского районов Николай Шепелевич напомнил о задаче, стоящей перед каждым из нас, - сберечь память о подвигах дедов и прадедов и передать наказ беречь её следующим поколениям. Об особом значении акции в своём выступлении говорила председатель Солигорской ветеранской организации Галина Петрашко: «Земля, пропитанная кровью павших, - священна! Символический прах послужит данью памяти и тем, чьё имя в многомиллионном списке жертв самой кровопролитной войны осталось неизвестным».

Право провести забор земли из места, где танковый экипаж Зиновьева нашёл своё последнее пристанище, было предоставлено ветерану Великой Отечественной войны Павлу Александровичу Дреню. Маленькую горсть земли поместили в специальный льняной мешочек с указанным на нём местом забора – Погост.

Делегация двинулась в деревню Загорье, где в сосновом бору расположилась братская могила 9 партизан из соединения легендарного сына белорусского народа Василия Коржа.

В лесу стояла пронзительная тишина. «Плач» непрекращающегося дождя придавал атмосфере происходящего ещё большую торжественность, а на лицах местных школьников, которые помогают ухаживать за захоронением, читалось искренне участие.

Старобин. Могила Героя Советского Союза Дмитрия Гуляева. Возложение цветов к памятнику братьям Цуба. Деревня Челонец – памятник землякам.

Хоростово – братская могила 8 партизанам, у которой делегацию встречали местные жители, председатель Хоростовского сельисполкома и настоятель Храма Пресвятой Богородицы Сергий Панасик, совершивший заупокойную литию...

Урочище Векерово. Знаменитая партизанская стоянка, где в братской могиле вечным сном спят партизаны и лётчики.

И наконец – Мемориальный комплекс советским воинам и землякам на развилке дорог Старобин-Микашевичи. У стены с именами героев, среди которых в мае нынешнего года появилось ещё одно – Николай Евстратович Веремейчик, состоялся последний забор земли в маршруте дня.

Земля со всех воинских захоронений Солигорского района 15 февраля 2020-го в урочище Векерово будет помещена в специальную капсулу для последующей отправки в Минск.

Акция «Во славу общей Победы!» продолжается.

www.minsk-region.gov.by

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
9 мая 2020 года в Минском Храме-памятнике в честь Всех Святых будут заложены специальные капсулы с землей, взятой из памятных мест героической борьбы нашего народа...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Речице одна женщина продала другой психотроп - задержаны обе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика