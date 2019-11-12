Ветераны Минской области приняли участие в акции «Во славу общей победы»

Источник материала: Единство

Ранним дождливым утром 6 ноября представители культурно-досугового центра Солигорского района, ветеранской районной организации, организации БРСМ, центральной районной библиотеки, краеведческого музея отправились по заранее разработанному маршруту. Среди участников акции ветераны Великой Отечественной войны: Михаил Павлович Дурнов, Владимир Маркович Пыжик, Павел Александрович Дрень и Виктор Тимофеевич Тесовец. Это был продолжительный маршрут, участников которого ждали шесть (из 48) мест воинских захоронений на солигорской земле. Первым в торжественной церемонии забора земли был забор земли в у памятника Герою Советского Союза Николаю Зиновьеву и его танковому экипажу в деревне Погост.

Немного истории: по непонятным причинам все источники ошибочно указывают, что экипаж Зиновьева воевал на танке Т-34, поэтому и у въезда в Погост на пьедестале установлена именно эта модель танка. Однако во всех наградных документах, как на командира, так и на членов экипажа, указан танк M4-A2 - «Шерман» - американский танк периода Второй мировой войны. Этот танк широко использовался в армии США на всех местах боевых действий, и в больших количествах поставлялся и в СССР. На «Шермане» экипаж Зиновьева и совершил героический подвиг при захвате переправы через реку Случь 30 июня 1944 года.

Открывая торжественную церемонию, военный комиссар комиссариата Солигорского и Любанского районов Николай Шепелевич напомнил о задаче, стоящей перед каждым из нас, - сберечь память о подвигах дедов и прадедов и передать наказ беречь её следующим поколениям. Об особом значении акции в своём выступлении говорила председатель Солигорской ветеранской организации Галина Петрашко: «Земля, пропитанная кровью павших, - священна! Символический прах послужит данью памяти и тем, чьё имя в многомиллионном списке жертв самой кровопролитной войны осталось неизвестным».

Право провести забор земли из места, где танковый экипаж Зиновьева нашёл своё последнее пристанище, было предоставлено ветерану Великой Отечественной войны Павлу Александровичу Дреню. Маленькую горсть земли поместили в специальный льняной мешочек с указанным на нём местом забора – Погост.

Делегация двинулась в деревню Загорье, где в сосновом бору расположилась братская могила 9 партизан из соединения легендарного сына белорусского народа Василия Коржа.

В лесу стояла пронзительная тишина. «Плач» непрекращающегося дождя придавал атмосфере происходящего ещё большую торжественность, а на лицах местных школьников, которые помогают ухаживать за захоронением, читалось искренне участие.

Старобин. Могила Героя Советского Союза Дмитрия Гуляева. Возложение цветов к памятнику братьям Цуба. Деревня Челонец – памятник землякам.

Хоростово – братская могила 8 партизанам, у которой делегацию встречали местные жители, председатель Хоростовского сельисполкома и настоятель Храма Пресвятой Богородицы Сергий Панасик, совершивший заупокойную литию...

Урочище Векерово. Знаменитая партизанская стоянка, где в братской могиле вечным сном спят партизаны и лётчики.

И наконец – Мемориальный комплекс советским воинам и землякам на развилке дорог Старобин-Микашевичи. У стены с именами героев, среди которых в мае нынешнего года появилось ещё одно – Николай Евстратович Веремейчик, состоялся последний забор земли в маршруте дня.

Земля со всех воинских захоронений Солигорского района 15 февраля 2020-го в урочище Векерово будет помещена в специальную капсулу для последующей отправки в Минск.

Акция «Во славу общей Победы!» продолжается.