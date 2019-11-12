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В меню школ появится маффин «Його-шик». Что еще планируют добавить в рацион детей

13.11.2019 15:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В школьном меню появятся новые блюда. Специалисты при их разработке учли принципы здорового и рационального питания, пишет Минская санстанция.


Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Специалисты Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома с технологами Комбината школьного питания столицы разработали новые блюда для школьников. В рационы питания планируют включить творожно-яблочную запеканку, молочный суп «Минский», рыбные запеченные галки, шницель «Лянок», ленивые колдуны, биточки «Белорусские», чай с сиропом шиповника с рябиной, маффин «Його-шик» и сладость мучную «Штучка карамельная».

Блюда опробуют в средних школах № 191, № 197, № 23, № 11, № 97, № 180, № 164, № 111, № 178, № 182, № 131, № 43, гимназиях № 13, № 3, № 61, № 146, № 30 и № 5.

Напомним, что для профилактики ожирения у детей, начиная с прошлого года в школьном меню уменьшили количество сахара и соли. Если раньше, например, в стакан чая 200 миллилитров входило 15 граммов сахара, теперь 12. В соках и нектарах, которые продают в школьном буфете, должно быть не менее 50% сока. Количество конфет, печенья на прилавках ограничено. Да и выбор их невелик: всего два наименования.

 
 
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В школьном меню появятся новые блюда. Специалисты при их разработке учли принципы здорового и рационального питания.
 
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