В Беларуси планируют строить реабилитационные центры для онкологических пациентов

Источник материала: Tut.by

Медицинские центры, где будут проходить реабилитацию пациенты с онкологическими заболеваниями, планируют построить в Беларуси. Об этом, как передает корреспондент агентства «Минск-Новости» , сообщила на пресс-конференции в Минске врач-онколог консультативно-поликлинического отделения Республиканского центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова Валентина Суравикина.

— В нашей стране существует проблема с ранней медицинской реабилитацией онкологических пациентов, — отметила Валентина Суравикина. — В Беларуси есть возможность восстановления таких больных, к примеру, в Республиканском научно-практическом центре медицинской экспертизы и реабилитации (п. Городище). Но в большинстве случаев туда направляют практически здоровых пациентов с третьей клинической группой, которым уже проведено радикальное лечение, и они находятся в состоянии ремиссии.

Специалист уточнила, что многим онкопациентам, чтобы «дойти» до состояния ремиссии, требуется несколько месяцев — после операции предстоят еще 6−8 курсов химиотерапии, сеансы лучевой терапии. И в этот период они нуждаются в медицинской реабилитации, которую им негде предоставить.

— В нашем центре нет реабилитационного отделения, — продолжила Валентина Суравикина. — Забота о таких пациентах «ложится» на специалистов физиотерапевтического кабинета. Там работают один врач-физиотерапевт, три инструктора-методиста по лечебной физкультуре, две медсестры и один массажист. Вот такими малыми силами осуществляется большой объем работы.

Онколог подчеркнула, что за 10 месяцев 2019 года раннюю реабилитацию амбулаторно (без госпитализации в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии) прошли 212 пациентов. Еще 874 пациента прошли раннюю реабилитацию, находясь в этом центре, то есть стационарно.

— В общей сложности более 1000 человек «прошли» через наш физиотерапевтический кабинет, причем это только пациенты с впервые установленным диагнозом «рак», — пояснила Валентина Суравикина. — Но в этот же кабинет обращаются и пациенты, которые давно живут с эти диагнозом. И таких людей в пять раз больше! Им нужна помощь!