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В гродненской гимназии из раздевалки украли деньги и телефоны

13.11.2019 16:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродненской городской гимназии неизвестный украл 20 белорусских рублей, кошелек, беспроводные наушники и два мобильных телефона Xiaomi Redmi 4X. Сейчас милиция ищет свидетеля преступления, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.


Фото: grodno.mvd.gov.b

Кража произошла 29 октября. Вещи и деньги были украдены из методического кабинета и двух раздевалок.

Сейчас милиция устанавливает личность неизвестного мужчины, который по версии правоохранителей, располагает информацией о данном преступлении.

Если вы узнали этого человека, позвоните по телефону 102.

 
 
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Сейчас милиция ищет свидетеля преступления.
 
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