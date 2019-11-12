В гродненской гимназии из раздевалки украли деньги и телефоны

Источник материала: Tut.by

В Гродненской городской гимназии неизвестный украл 20 белорусских рублей, кошелек, беспроводные наушники и два мобильных телефона Xiaomi Redmi 4X. Сейчас милиция ищет свидетеля преступления, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.



Фото: grodno.mvd.gov.b

Кража произошла 29 октября. Вещи и деньги были украдены из методического кабинета и двух раздевалок.

Сейчас милиция устанавливает личность неизвестного мужчины, который по версии правоохранителей, располагает информацией о данном преступлении.

Если вы узнали этого человека, позвоните по телефону 102.