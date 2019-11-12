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В гродненской гимназии из раздевалки украли деньги и телефоны
13.11.2019 16:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродненской городской гимназии неизвестный украл 20 белорусских рублей, кошелек, беспроводные наушники и два мобильных телефона Xiaomi Redmi 4X. Сейчас милиция ищет свидетеля преступления,
Кража произошла 29 октября. Вещи и деньги были украдены из методического кабинета и двух раздевалок.
Сейчас милиция устанавливает личность неизвестного мужчины, который по версии правоохранителей, располагает информацией о данном преступлении.
Если вы узнали этого человека, позвоните по телефону 102.
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Сейчас милиция ищет свидетеля преступления.
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