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«Спросил у меня, где мама». Житель Ивацевичского района рассказал, как спас малыша из горящей квартиры

13.11.2019 16:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

8 ноября во время пожара в одной из квартир многоквартирного жилого дома по улице Советской в агрогородке Вулька-Обровская Ивацевичского района 34-летний Дмитрий Крицкий спас соседского мальчика Егора, сообщает телерадиокомпания «Брест».

Видео: ТРК «Брест»

В тот день Дмитрий проходил мимо соседской квартиры и заметил, что из-под двери идет дым. Мужчина постучал и спросил: «Есть кто-нибудь». В ответ услышал детское «мама».

— Подумав, что потрачу драгоценное время на поиски лома или топора для вскрытия двери, я решил: выбью ногой. Поток горячего воздуха и дыма с первого раза не дали мне войти в квартиру, но, прикрыв нос и пригнувшись, я все же пробрался внутрь и пошел на голос Егора… И на полу в коридоре увидел его. Схватив Егора за руку и прижав к себе, начал выбираться на улицу. Уже на улице он спросил у меня, где мама. В ответ я ему объяснил, что мама на работе и передал врачу нашей амбулатории, — рассказал Дмитрий.

Как позже выяснилось, в момент пожара хозяева квартиры были на работе, а их 10-летняя дочь у бабушки. Дома оставался только 4-летний мальчик. По предварительной версии ребенок игрался со спичками из-за чего и начался пожар.

Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. Ребенок находится с мамой и папой.

— Никогда бы не подумала, что мой ребенок может взять спички в руки, да и сами понадеялись на дочь — что вернется домой и присмотрит за младшим братом, — рассказала мама ребенка Ольга Кулинич, — А тут… Главное, что с Егором все в порядке! Хорошо, что есть люди, которые готовы прийти на помощь! И хочется сказать, чтобы родители никогда не оставляли детей одних, как это сделала я… Даже «на минуточку» не оставляйте!

 
Теги: Брест
 
 
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