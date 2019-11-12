Какая милота: в Минском зоопарке родилась лама

Источник материала: Tut.by

В столичном зоопарке родилась лама. Ей чуть больше 10 дней, но девочка живо интересуется окружающим миром, знакомится с сотрудниками и посетителями. Подробности сообщают на сайте зоопарка.





Лама родилась в ночь с 1 на 2 ноября. Сейчас малышка с удовольствием гуляет по вольеру вместе с родителями — мамой, прибывшей в Минский зоопарк из Гродненского зоопарка, и папой Шуриком родом из Липецка. Лама покрыта пушистым рыжим мехом, у нее выразительные глаза и игривый характер, рассказывают в зоопарке.

Ламе чуть больше 10 дней, поэтому имя ей пока не придумали — это сделают чуть позже. Когда у нее проявятся индивидуальные черты характера, тогда придется и определиться с кличкой.









Мама-лама по кличке Веснушка заботлива и доброжелательна, она разрешила сотрудникам после рождения погладить малышку и осмотреть себя.

Обычно детеныши у лам рождаются весной или летом, но бывает и «внеплановый» помет, как в этом случае.