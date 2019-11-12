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С Прокопеней и Хусаеновым: Альфа-Банк запустил YouTube-шоу о бизнесе

13.11.2019 17:45 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Альфа-Банк запустил «Бизнес-Хватку» – шоу о бизнесе на YouTube, в котором известные белорусские бизнесмены задают друг другу острые вопросы. Гостями дебютного выпуска стали инвесторы Олег Хусаенов и Виктор Прокопеня.

«Бизнес-Хватка» – это намеренный подбор собеседников с разной философией ведения бизнеса. Этот подход делает шоу более интересным, а зритель получает максимум пользы от проверки на прочность мировоззрения известных белорусских  бизнесменов. 

Шоу «Бизнес-Хватка» подходит любому зрителю, поскольку  не замыкается только на бизнесе, делая акцент на массе уникальной информации в каждом выпуске. Формат «известный человек интервьюирует известного человека», придуманный художником и редактором журнала Interview Энди Уорхолом полвека назад, не раз доказывал свою эффективность.

«По сути, это первое белорусское бизнес-шоу в интернете. Схожие проекты есть в США, России и странах Европы, однако в Беларуси ничего такого раньше не было. Речь не просто о том, чтобы опросить бизнесменов – мы хотим соединить вместе зрелище, откровения и битву интеллектов. А еще донести простую идею: нет универсального рецепта успеха. Высоких результатов можно достичь, если правильно использовать различные инструменты и модели. Главное – пробовать и быть смелее», – рассказала  руководитель проектов по развитию массового бизнеса Альфа-Банка Ольга Солоненко, одна из авторов «Бизнес-Хватки».

Всего выйдет 12 выпусков «Бизнес-Хватки», примерно по 45 минут каждый. Периодичность - раз в 2-3 недели. Посмотреть их можно только на YouTube.

 
 
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Альфа-Банк запустил «Бизнес-Хватку» – шоу о бизнесе на YouTube, в котором известные белорусские бизнесмены задают друг другу острые вопросы. Гостями дебютного...
 
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