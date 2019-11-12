Туристов во Львове заселили «в страшный номер с тараканами». Фирма: проблемы пытались оперативно решать

Источник материала: Tut.by

На большие выходные Юлия Сало решила организовать для своей семьи небольшое путешествие. Забила в интернет: «Куда съездить на выходные» и среди списка ссылок увидела сайт турфирмы «Happyweekend». Почитала, говорит, первые отзывы — неплохие, связалась с ними и купила тур во Львов на пять человек. «Предупреждала, с нами едет ребенок, нам важно жить в центре, — вспоминает собеседница. — Они обещали: все будет замечательно. В итоге нас поселили в мотеле в нескольких километрах от Львова в страшный номер с тараканами».



На фото справа кровать в номере Дины. Фото в редакцию прислала туристка

В автобусный тур во Львов Юлия собиралась с мужем, дочкой и друзьями. Путевка на одного человека стоила 90 долларов за четыре дня.

Из Минска их часть группы выезжала вечером 6 ноября.

— Автобус должен был отправиться в 17.30, но задержался на полчаса, — рассказывает Юлия. — По дороге мы забирали еще одних туристов, которых ждали 40 минут. Не знаю, сами они опоздали, или гид им сказала неправильное время. В итоге в очереди на границе наш автобус оказался 42-м. По нашему расписанию во Львове мы должны были быть где-то в 8.30, но границу мы прошли только в 8.00.



По словам Юлии, так выглядел потолок в отеле. Фото в редакцию прислала Юлия Сало

Сама поездка в автобусе, продолжает собеседница, тоже оказалась мало приятной. На пути в Украину в салоне, говорит она, было очень жарко, не спасали даже открытые люки.

— Когда я попросила: отключить отопление, мне ответили: клемма в другом автобусе, приедем на границу, все исправим, — рассказывает собеседница. — Понятно, на границе никто ничего не исправил. Ни телевизор, ни радио в салоне тоже не работали.

Вторым потрясением, продолжает собеседница, стал отель, а точнее «мотель», куда их заселили.

— Сказать, что он был ужасный, ничего не сказать, — не скрывает эмоций минчанка. — Открываешь дверь, там запах сырости. Грязь, сантехника страшная, тараканы. Одна из туристок стала открывать номер — и на нее вывалилась дверь. Вторая засняла в комнате мышь (в турфирме, говорят, что никаких мышей в отеле не было. — Прим. TUT.BY). Мебель в комнатах, как и постельное белье, были старыми. Ребенка я клала на свой шарф и накрывала пледом, который мы взяли с собой.



По словам Юлии, так выглядела сантехника в ее номере. Фото в редакцию прислала Юлия Сало

По словам Юлии, в их группе было человек 70. Одиннадцать из них, в том числе и семья Сало, заселяться отказались. Остальные, предполагает минчанка, согласились лишь потому что гид пообещала вернуть часть денег за тур.

Видео в редакцию прислала туристка Дина. По ее словам, мышь они засняли в своем номере.

— Около трех часов мы стояли возле отеля, просили встречи с руководством принимающей стороны. Безрезультатно, — описывает свои действия собеседница. — Параллельно сами пытались найти во Львове другое жилье, но все уже было занято.



По словам Юлии, так выглядела сантехника в ее номере. Фото в редакцию прислала Юлия Сало

В какой-то момент, продолжает собеседница, они попросили сопровождающую вернуть им деньги.

— Она сказала, что сделать это сможет только на границе. Мы ответили: хорошо, везите нас в Беларусь, — говорит Юлия. — Гид, видимо, решила взять нас на слабо, и нам пригнали автобус. Когда мы хотели зайти в салон, нам сообщили, никто никуда не поедет, водителям нужно отдыхать.

В итоге недовольные туристы все-таки заселились в предложенный отель.

— Вечером у нас была дегустация в четырех ресторанах, когда все закончилось, возвращаться пришлось на такси, — рассказывает собеседница. — Когда позже мы поинтересовались у гида, почему нас не забрал автобус, в ответ получили: такие условия прописаны в программе, нужно было внимательнее читать. Не спорю, данный пункт мог быть, но ведь нам обещали отель в центре, а не в 40 минутах на машине от города.



В отеле были тараканы. Фото в редакцию прислала Юлия Сало

На обратном пути, вспоминает собеседница, в автобусе отключили радиаторы, стало прохладно.

— При этом мы не могли разогнаться больше 50 километров в час, — рассказывает Юлия. — Уже на границе подъехали какие-то ребята на минских номерах, поменяли вентилятор, и мы нормально поехали.

В Минск туристы должны были вернуться утром 10 ноября, но в городе они были в два-три часа дня.

«Принимающая сторона просила представителей отеля поменять или убрать номера»

Алина Лаптенок, и.о. директора «HappyWeekend». Группу, в которой ездила в тур Юлия Сало, она сопровождала лично, поэтому с ситуацией хорошо знакома. Она не отрицает, что проблемы были и с автобусом, и с отелем. Но все это, говорит, они старались решать.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

— Это ноябрьские праздники, — говорит Алина. — Все понимают, сколько придется ждать на границе, и мы заранее предупреждали об этом туристов.

Автобусы для туров, объясняет собеседница, они арендуют. Перед поездкой во Львов фирма-перевозчик предоставила им все документы, где было написано: с транспортом все в порядке. То, что в салоне есть проблемы с отоплением, говорит, они поняли только в пути.

— В автобусе можно было сделать или жарко, или холодно, и мы чередовали. Сразу скажу, там не было настолько душно, что кто-то умирал. Некоторые из ребят, кто сидели на втором этаже, говорили: в майке нормально, — описывает ситуацию Алина. — Как только мы поняли, что с отоплением проблемы, сразу связались с директором фирмы-перевозчика. На завтра он лично прилетел во Львов, чтобы все починить и извиниться перед туристами. Дорога домой уже была комфортной.

Отель в центре Львова, продолжает Алина, туристам никто не обещал и не мог обещать. Они, поясняет девушка, стоят дороже, а туры в их фирме «самые дешевые на рынке».

— Как и любой оператор, мы работаем с принимающей стороной. Этот отель подыскали они, — поясняет собеседница. — Часть номеров там нормальная. И фото, которые нам прислали коллеги, были оттуда. Более того, за две недели до ноябрьских выходных, туда заселялась еще одна наша группа. Туристов там было меньше, и расселили их в эти нормальные номера. Поэтому, когда мы везли туда вторую группу, у нас даже не было мыслей, что там что-то не так. Хотя понятно: больше мы заселять туда никого не будем.

И.о. директора не отрицает, некоторые номера были не в лучшем состоянии. Одних туристов, которым попалась «очень плохая комната», она лично договорилась заселить в другое место.

— Принимающая сторона связывалась с отелем, просила поменять или убрать номера тех, кого они не устраивали. И сотрудник отеля готовы были это сделать, — продолжает Алина. — Да, это был не «Гранд отель» и не четыре звезды, но комнаты вполне пригодные для жилья.

По словам Алины, туристам, которым все-таки пришлось заселиться в не очень хорошие номера, они предложили вернуть по 10 долларов, и люди согласились. 11 недовольных в эту группу не вошли.

— Всего у нас было 70 туристов, заселяться отказались 11. Они были категоричны. Мы предложили им полностью вернуть деньги за жилье, чтобы они сами что-нибудь себе нашли. Они отказались, — возвращается к тем событиям представитель компании. — Они просили вернуть стоимость всего тура, но они пользовались услугами транспорта, экскурсионного тура.

— Они говорят, вы обещали вернуть им деньги, если они вернуться в Беларусь.

— Один из наших автобусов в этот день возвращался в Беларусь. Там были места, и мы предложили недовольным туристам уехать домой. Я сказала, что из суммы, которую они заплатили, вычтут транспортные услуги, а остальное им вернут. Но их это не устроило, и они остались.

Алина рассказывает, что эти 11 человек «сбивали программу тура». Другие отдыхающие, говорит она, даже записали им видеообращение, в котором просили успокоиться и не мешать остальным отдыхать.

Еще в дороге, продолжает Алина, она предупредили всех недовольных, что они могут описать свои претензии по транспорту и жилью и направить эти письма в «HappyWeekend». Фирма передаст их перевозчику и представителям принимающей стороны.

— Но никаких официальных обращений от них нам пока не поступало.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

По словам Юлии Сало, в день, когда они вернулись в Беларусь, были очень уставшие, поэтому никаких претензий никому не предъявляли.

— Сейчас я попросила знакомого юриста посмотреть договор с турфирмой, — рассказывает Юлия. — Возможно, я и другие недовольные туристы пойдем в суд или в общество защиты прав потребителей.

— Вы хотите вернуть деньги за поездку?

— Юрист мне скажет, на что я могу претендовать, — поясняет свою позицию собеседница. — И тогда я решу, что делать.