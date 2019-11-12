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Хулигана, целившегося во дворе из пистолета в людей, приговорили к 6 годам колонии

13.11.2019 18:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле вынесли приговор мужчине, который летом целился из пневматического пистолета в людей, сообщили в областном суде.

Напомним, инцидент произошел 17 августа в одном из дворов дома на проспекте Октября.

По материалам уголовного дела, пьяный гомельчанин с пистолетом, выстроил потерпевших — мужчину и двух подростков 16 и 17 лет — в ряд, после чего демонстративно снял пистолет с предохранителя, взвел затвор в положение для стрельбы и, держа палец на спусковом крючке, стал целиться в потерпевших.

45-летнего жителя Гомеля суд признал виновным в особо злостном хулиганстве и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 6 лет в колонии строгого режима.

 
Теги: Гомель
 
 
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Гомельчанин с пистолетом, выстроил потерпевших - мужчину и двух подростков 16 и 17 лет в ряд, после чего демонстративно снял пистолет с предохранителя, взвел затвор в...
 
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