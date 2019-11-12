Хулигана, целившегося во дворе из пистолета в людей, приговорили к 6 годам колонии

Источник материала: Tut.by

В Гомеле вынесли приговор мужчине, который летом целился из пневматического пистолета в людей, сообщили в областном суде.

Напомним , инцидент произошел 17 августа в одном из дворов дома на проспекте Октября.

По материалам уголовного дела, пьяный гомельчанин с пистолетом, выстроил потерпевших — мужчину и двух подростков 16 и 17 лет — в ряд, после чего демонстративно снял пистолет с предохранителя, взвел затвор в положение для стрельбы и, держа палец на спусковом крючке, стал целиться в потерпевших.

45-летнего жителя Гомеля суд признал виновным в особо злостном хулиганстве и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 6 лет в колонии строгого режима.