В Могилеве всем жителям частного сектора выдают контейнеры для мусора. Такого в Беларуси больше нет

Источник материала: Tut.by

В Могилеве всем жителям частного сектора коммунальники выдают мусорные контейнеры. На одно домовладение — два контейнера желтого и серого цвета для раздельного сбора мусора. Это бесплатно и для Беларуси беспрецедентно. Все ради чистоты и экологии.





Выдавать контейнеры жителям частного сектора Могилева начали в октябре 2019 года, рассказали TUT.BY на спецавтопредприятии. На одно домовладение — пара пластиковых контейнеров, каждый объемом 120 литров. Желтый — для сбора вторсырья: бумаги, стекла, пластика, металла. Серый — для всех остальных видов мусора, в том числе органики.

Уже выдали около 600 комплектов контейнеров, а всего до конца года планируют раздать 15 тысяч. В 2020 году отдадут остальные 24 тысячи комплектов, чтобы обеспечить мусорными контейнерами все 39 тысяч домовладений в Могилеве.

Получить комплект контейнеров на спецавтопредприятии — тут смотрите адрес — просто. Собственник домовладения или его доверенное лицо, зарегистрированное в этом домовладении (это важно!), с соответствующим документом приезжает в организацию, где его ждут специалисты. После перезаключения договора на вывоз мусора собственник или доверенное лицо могут тут же забрать контейнеры — самостоятельно, доставка их не предусмотрена.





Вместе с новым договором могилевчанам вручают и памятку, где написано, как правильно сортировать мусор по контейнерам и что в них класть нельзя. Это, например, элементы питания, строительные отходы, энергосберегающие лампы, горячая зола и легковоспламеняющиеся предметы.

Специалисты САПа подчеркивают: контейнеры предоставляются безвозмездно, то есть бесплатно. Стоимость и график вывоза мусора останутся прежними. И речь не идет о каких-то инновациях: раздельный сбор мусора в контейнеры в частном секторе — европейская практика, говорят коммунальники. Это просто, чисто, экологично.

— Мусор у нас вывозят регулярно — мешки с ним мы выставляем у калитки или вешаем на забор, — рассказывает пожилая пара, живущая в частном секторе в центре Могилева. — Но собаки и коты часто рвут эти пакеты, и потом обертки летают по всей улице — некрасиво.

Молодой человек, который привез маму для перезаключения договора, подтверждает: животные действительно роются в мусоре и разбрасывают его. Чтобы этого не было, могилевчанин соорудил ящик, куда ставят пакеты с мусором. Его, отметили в САПе, можно оставить на случай, если вдруг места в контейнерах окажется недостаточно для сбора мусора. Или же — класть пакеты с мусором на контейнер.

Другая пожилая пара не очень довольна тем, что «обязали приехать и перезаключить договор»:

— Прислали вот извещение. Хочешь не хочешь — езжай и получай эти ящики. Потом вывози их за калитку по графику. А не сделаешь ничего — сам сиди со своим мусором и делай с ним что хочешь: не заберут.

Это заблуждение, говорят в САПе. В идеале мусорными контейнерами хотят обеспечить весь частный сектор города, но если кто-то по каким-то причинам не получит их до конца следующего года, мусор в пакетах, выставленный за калитку, все равно будут забирать.

К слову, машина, на которой коммунальники будут объезжать частный сектор с новыми контейнерами, тоже будет новой — более тихой и конструктивно другой.

А еще могилевчанам объясняют, что если вдруг контейнеры украдут, нужно писать заявление в милицию. Впрочем, пока таких случаев не было.