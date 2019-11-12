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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Актриса Елена Дубровская сделала досрочно свой политический выбор Выборы в Палату представителей пройдут в это воскресенье. А возможностью поддержать своего кандидата заранее уже пользуются те, кто по какой-либо причине не...

Выборы в Палату представителей пройдут в это воскресенье. А возможностью поддержать своего кандидата заранее уже пользуются те, кто по какой-либо причине не сможет прийти на избирательный участок в основной день 17 ноября. Так, насыщенный график съемок, репетиций и спектаклей не помешал сделать свой политический выбор звезде отечественного и российского кино Елене Дубровской. Актриса Национального академического драматического театра имени Горького проголосовала сегодня на участке, который разместился в стенах 43-й столичной гимназии. Напомним, досрочное голосование будет длиться до 16 ноября.