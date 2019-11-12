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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кандидаты в депутаты продолжают встречи с избирателями А между тем кандидаты в парламент продолжают встречи с избирателями, где рассказывают о своих предвыборных программах. Как правило, беседы проходят в школах, на...

А между тем кандидаты в парламент продолжают встречи с избирателями, где рассказывают о своих предвыборных программах. Как правило, беседы проходят в школах, на предприятиях и во дворцах культуры. На улицах страны организована и активная агитация - пикеты в поддержку кандидатов в депутаты. Все участники гонки стараются максимально эффективно использовать оставшееся время.