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Кандидаты в депутаты продолжают встречи с избирателями
13.11.2019 19:13 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTА между тем кандидаты в парламент продолжают встречи с избирателями, где рассказывают о своих предвыборных программах. Как правило, беседы проходят в школах, на предприятиях и во дворцах культуры. На улицах страны организована и активная агитация - пикеты в поддержку кандидатов в депутаты. Все участники гонки стараются максимально эффективно использовать оставшееся время.
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А между тем кандидаты в парламент продолжают встречи с избирателями, где рассказывают о своих предвыборных программах. Как правило, беседы проходят в школах, на...
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