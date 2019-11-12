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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь получила первые истребители СУ-30СМ На военный аэродром в Барановичах прилетели первые два истребителя Су-30СМ, которые поступят на вооружение отечественных ВВС. Таким образом началась поставка по...

На военный аэродром в Барановичах прилетели первые два истребителя Су-30СМ, которые поступят на вооружение отечественных ВВС. Таким образом началась поставка по контракту, который был заключен ранее. Реализация проекта проходит в рамках договора между Россией и Беларусью о развитии военно-технического сотрудничества. Всего же речь идет о 12 таких самолетах. Как подчеркнули в Минобороны страны, истребители должны обновить парк боевых воздушных машин. Таким образом, отметил Госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась, сегодня началось поэтапное перевооружение ВВС на новые типы самолетов.