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Беларусь получила первые истребители СУ-30СМ

13.11.2019 19:09 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На военный аэродром в Барановичах прилетели первые два истребителя Су-30СМ, которые поступят на вооружение отечественных ВВС. Таким образом началась поставка по контракту, который был заключен ранее. Реализация проекта проходит в рамках договора между Россией и Беларусью о развитии военно-технического сотрудничества. Всего же речь идет о 12 таких самолетах. Как подчеркнули в Минобороны страны, истребители должны обновить парк боевых воздушных машин. Таким образом, отметил Госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась, сегодня началось поэтапное перевооружение ВВС на новые типы самолетов.

 
 
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На военный аэродром в Барановичах прилетели первые два истребителя Су-30СМ, которые поступят на вооружение отечественных ВВС. Таким образом началась поставка по...
 
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