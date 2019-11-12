|
Беларусь получила первые истребители СУ-30СМ
13.11.2019 19:09 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа военный аэродром в Барановичах прилетели первые два истребителя Су-30СМ, которые поступят на вооружение отечественных ВВС. Таким образом началась поставка по контракту, который был заключен ранее. Реализация проекта проходит в рамках договора между Россией и Беларусью о развитии военно-технического сотрудничества. Всего же речь идет о 12 таких самолетах. Как подчеркнули в Минобороны страны, истребители должны обновить парк боевых воздушных машин. Таким образом, отметил Госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась, сегодня началось поэтапное перевооружение ВВС на новые типы самолетов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На военный аэродром в Барановичах прилетели первые два истребителя Су-30СМ, которые поступят на вооружение отечественных ВВС. Таким образом началась поставка по...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)