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Украинка въехала на территорию Беларуси с патронами
13.11.2019 20:00 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTГражданка Украины въезжала на территорию нашей страны через пункт пропуска на автомобиле BMW. При досмотре авто пограничники обнаружили 20 патронов калибра 7,62 мм. В Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что 50-летняя жительница Киева назвала себя охотником, а боеприпасы забыла выложить из автомобиля. По ее словам, она не знала, что патроны нельзя перевозить через белорусскую границу. Предметы вооружения изъяты и направлены на баллистическую экспертизу.
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Гражданка Украины въезжала на территорию нашей страны через пункт пропуска на автомобиле BMW. При досмотре авто пограничники обнаружили 20 патронов калибра 7,62 мм. В...
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