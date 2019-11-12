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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Украинка въехала на территорию Беларуси с патронами Гражданка Украины въезжала на территорию нашей страны через пункт пропуска на автомобиле BMW. При досмотре авто пограничники обнаружили 20 патронов калибра 7,62 мм. В...

Гражданка Украины въезжала на территорию нашей страны через пункт пропуска на автомобиле BMW. При досмотре авто пограничники обнаружили 20 патронов калибра 7,62 мм. В Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что 50-летняя жительница Киева назвала себя охотником, а боеприпасы забыла выложить из автомобиля. По ее словам, она не знала, что патроны нельзя перевозить через белорусскую границу. Предметы вооружения изъяты и направлены на баллистическую экспертизу.