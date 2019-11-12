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Украинка въехала на территорию Беларуси с патронами

13.11.2019 20:00 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Гражданка Украины въезжала на территорию нашей страны через пункт пропуска на автомобиле BMW. При досмотре авто пограничники обнаружили 20 патронов калибра 7,62 мм. В Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что 50-летняя жительница Киева назвала себя охотником, а боеприпасы забыла выложить из автомобиля. По ее словам, она не знала, что патроны нельзя перевозить через белорусскую границу. Предметы вооружения изъяты и направлены на баллистическую экспертизу.
 
 
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Гражданка Украины въезжала на территорию нашей страны через пункт пропуска на автомобиле BMW. При досмотре авто пограничники обнаружили 20 патронов калибра 7,62 мм. В...
 
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