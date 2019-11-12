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Столичные студенты активно голосуют досрочно
13.11.2019 21:19 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОпределяются со своим кандидатом досрочно, чтобы освободить выходной день, и студенты. Многие избирательные участки организованы прямо в общежитиях. Комиссии отмечают, большая часть молодых людей старается сделать выбор заранее. Причем у каждого молодого человека свой критерий идеального кандидата.
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Определяются со своим кандидатом досрочно, чтобы освободить выходной день, и студенты. Многие избирательные участки организованы прямо в общежитиях. Комиссии...
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