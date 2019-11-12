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Беларусь и Австрия будут активно работать по вопросам защиты добросовестной конкуренции внутри страны

13.11.2019 21:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Активно будут работать Беларусь и Австрия и по вопросам защиты добросовестной конкуренции внутри страны, а также при выходе товаров и услуг на внешние рынки. Намерения сегодня скрепили подписями антимонопольные ведомства двух стран. О создании честных условий говорили сегодня в Минске представители 15 стран. В Беларуси законодательная база в этой части пополняется, сейчас разрабатывается и программа развития конкуренции.

Все детали изучила Светлана Лукьянюк. Меморандумы о сотрудничестве в области конкурентной политики - это желание вместе повышать качество продукции и учить производителей работать в условиях жесткой мировой конкуренции. Темы для обсуждения касаются и бизнеса, который работает на рынке и госорганов, которые создают правила игры и после контролируют их исполнение, а также и потребителей. Ведь нам нужны товары и услуги по адекватным ценам.
 
Теги: Минск
 
 
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