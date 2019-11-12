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На участках для голосования будут созданы комфортные и равные условия для всех избирателей

13.11.2019 21:28 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В первую очередь на участках будут созданы комфортные и равные условия для всех избирателей. Так, все здания оборудованы перилами, переносными пандусами, подъемниками и специальной разметкой. В помощь незрячим и слабовидящим - лупы и специальные трафареты. К дежурству уже приступили волонтеры.
 
 
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В первую очередь на участках будут созданы комфортные и равные условия для всех избирателей. Так, все здания оборудованы перилами, переносными пандусами,...
 
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