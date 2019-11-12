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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На участках для голосования будут созданы комфортные и равные условия для всех избирателей В первую очередь на участках будут созданы комфортные и равные условия для всех избирателей. Так, все здания оборудованы перилами, переносными пандусами,...

В первую очередь на участках будут созданы комфортные и равные условия для всех избирателей. Так, все здания оборудованы перилами, переносными пандусами, подъемниками и специальной разметкой. В помощь незрячим и слабовидящим - лупы и специальные трафареты. К дежурству уже приступили волонтеры.