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На участках для голосования будут созданы комфортные и равные условия для всех избирателей
13.11.2019 21:28 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ первую очередь на участках будут созданы комфортные и равные условия для всех избирателей. Так, все здания оборудованы перилами, переносными пандусами, подъемниками и специальной разметкой. В помощь незрячим и слабовидящим - лупы и специальные трафареты. К дежурству уже приступили волонтеры.
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В первую очередь на участках будут созданы комфортные и равные условия для всех избирателей. Так, все здания оборудованы перилами, переносными пандусами,...
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