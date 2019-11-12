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Многие избиратели считают досрочную форму голосования очень удобной

13.11.2019 21:23 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Это замечательно, что есть такая возможность проголосовать досрочно. На выходные, как правило, мы куда-нибудь уезжаем. У нас есть свои планы. Поэтому я человек обязательный, ответственный - проголосовала и всегда спокойна".

"Я сам в воскресенье работаю, поэтому не смогу прийти для голосования. И вот планирую сегодня после работы подъехать и проголосовать".

"У меня двое детей, выходные всегда очень заняты, программа обширная - кружки, домашняя работа и все остальное прочее. Потому это, конечно, очень удобно, особенно для мам с детьми".

"Я - преподаватель, постоянно в работе. Вот появилась свободная минутка, поэтому забежала и проголосовала".

"Для человека, которому важна его гражданская позиция, и он хочет проголосовать, но не имеет возможности в выходной день прийти заранее и сделать свой выбор, это удобно!".
 
 
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"Это замечательно, что есть такая возможность проголосовать досрочно. На выходные, как правило, мы куда-нибудь уезжаем. У нас есть свои планы. Поэтому я человек...
 
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