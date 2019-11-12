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В Гродно несколько домов вот уже три месяца остаются в изоляции

13.11.2019 21:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Жители Гродно пока в ожидании решения проблемы, которая весьма усложняет жизнь. Несколько домов вот уже три месяца остаются в изоляции. Мост, соединяющий их участки с городом, еще в августе размыло дождем. Местные власти обещали помочь с восстановлением переправы, но строительные работы так и не начались.
 
Теги: Гродно
 
 
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Жители Гродно пока в ожидании решения проблемы, которая весьма усложняет жизнь. Несколько домов вот уже три месяца остаются в изоляции. Мост, соединяющий их...
 
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