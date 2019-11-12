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Беларусь получила по контракту первые истребители СУ-30СМ

13.11.2019 21:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Первые два истребителя Су-30СМ, которые поступят на вооружение отечественных ВВС, сегодня прилетели на военный аэродром в Барановичах. Таким образом началась поставка по контракту в рамках договора между Россией и Беларусью о развитии военно-технического сотрудничества. Всего же речь идет о 12 таких самолетах. Как подчеркнули в Министерстве обороны нашей страны, уже имеющиеся на службе военно-воздушных сил истребители МиГ-29 практически отработали свой ресурс. Поэтому и возникла острая необходимость в поставке новых самолетов.
 
 
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Первые два истребителя Су-30СМ, которые поступят на вооружение отечественных ВВС, сегодня прилетели на военный аэродром в Барановичах. Таким образом началась...
 
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