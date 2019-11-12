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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь получила по контракту первые истребители СУ-30СМ Первые два истребителя Су-30СМ, которые поступят на вооружение отечественных ВВС, сегодня прилетели на военный аэродром в Барановичах. Таким образом началась...

Первые два истребителя Су-30СМ, которые поступят на вооружение отечественных ВВС, сегодня прилетели на военный аэродром в Барановичах. Таким образом началась поставка по контракту в рамках договора между Россией и Беларусью о развитии военно-технического сотрудничества. Всего же речь идет о 12 таких самолетах. Как подчеркнули в Министерстве обороны нашей страны, уже имеющиеся на службе военно-воздушных сил истребители МиГ-29 практически отработали свой ресурс. Поэтому и возникла острая необходимость в поставке новых самолетов.