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"Поколение.by". Молодые парламентарии. Смотрите завтра после "Панорамы"
13.11.2019 21:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTГотовы менять мир своими делами и воплощать самые смелые идеи в реальность и юные белорусы. Именно они стали героями очередной серии проекта Агентства теленовостей. "Поколение.by" представляет молодых парламентариев. Молодые парламентарии в делах и лицах
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Готовы менять мир своими делами и воплощать самые смелые идеи в реальность и юные белорусы. Именно они стали героями очередной серии проекта Агентства...
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