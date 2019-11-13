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Досрочное голосование военнослужащих на избирательном участке №5

13.11.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Избирателями на данном участке являются не только военнослужащие данной части, но и борисовчане, проживающие в отдельных многоквартирных домах на проспекте Революции.

В первый день досрочного голосования на участке свой выбор сделали 66 граждан, и сегодня избиратели также приходят, чтобы отметить в бюллетене одного из представленных кандидатов.

Двадцатилетний могилевчанин Александр Славников признался, что впервые принимает участие в выборах, и для него данное мероприятие довольно ответственное и волнительное.

– Участие в выборах – это гражданский долг каждого, – сказал военнослужащий. – И сегодня я выполнил его, проголосовав за светлое будущее Республики Беларусь.

Председатель участковой комиссии заместитель командира 60 полка связи по идеологической работе подполковник комиссии Максим Соловьев, который уже принял участие в досрочном голосовании, высказал мнение, что выборы для каждого человека – это большая возможность сделать шаг к тому, чтобы жизнь нашего общества была еще лучше.

Татьяна САКОВИЧ, фото автора

 
 
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На территории воинской части 60-го отдельного полка связи развернул свою работу участок для голосования №5. Корреспондент «А» заглянула туда, чтобы увидеть, как...
 
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