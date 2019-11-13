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Выборы – дело серьезное. И семейное!

13.11.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Избирательный участок №9, расположенный в средней школе №2, удивляет – каждый, кто пришёл проголосовать, чувствует себя здесь как в музее. И это не удивительно, ведь небольшой хоровой класс к началу досрочного голосования превратился в настоящую художественную галерею работ учащихся. Но и все атрибуты выборов на месте – и ширма, и урна, и столы, за которыми устроилась избирательная комиссия и наблюдатели. В нашем случае, правда, наблюдатель оказался только один.

Пока за дверью кабинета слышатся детский гомон, директор школы Елена Горецкая рассказывает нам о явке в первый день. Мы невольно удивляемся – из 2367 занесенных в списки, в первый день досрочного голосования пришли 86 человек – это 3,67%! К слову, к этому избирательному участку привязаны также четверо пожилых людей и один инвалид-колясочник, которые проголосуют на дому. Для них на участке предусмотрели подарки.

А вот молодые ребята – их 16 – в этом году только получили право голосовать, в первый день до избирательного участка №9 не добрались. Однако комиссия заявляет, что переживать рано – «новички» голосования предпочитают приходить непосредственно в сам день выборов, ведь именно тогда происходит все самое интересное!

Одной из первых на участок заглянула проголосовать Вероника Ходос. Она работает в этой школе, а потому забежала сделать свой выбор, улучив свободную минутку в плотном графике. И не одна, а с детьми! Артем и Даша составили компанию своей маме, и вряд ли пожалели, ведь их ждали памятные подарки от РО РОО «Белая Русь» и ее первички в редакции газеты «Адзінства».

В рамках акции «Мы – за сильную Беларусь» председатель районной организации Владимир Васильев совместно с корреспондентом «А» решили поощрить тех, кто с ранних лет демонстрирует своим детям, что выборы – процесс серьёзный.

Также памятные подарки получила семья Аскерко в лице Натальи и двух ее лапочек-дочек. Счастливая мама, к слову, выпускница этой школы, а потому ее появление на участке было встречено избирательной комиссией с особенным отношением.

Семьи Ходос и Аскерко пришли во второй день голосования и были не единственными, кто решил сделать свой выбор так. Мы уверены: с каждым днем «семейных» голосований будет все больше. И это отлично, ведь гражданская позиция, привитая с ранних лет – это заслуга, которой может гордиться каждый родитель.

Мария КУРЧЕНОК

 
 
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