Для кореличчан с инвалидностью по зрению устроили праздничный концерт с подарками

Источник материала: Полымя

13 ноября — Международный день инвалидов по зрению. Это день сильных духом людей. День тех, кого не сломила судьба и определенные обстоятельства.





В ГУ «Центр социального обслуживания населения Кореличского района» было организовано праздничное мероприятие «Мир глазами души», ставшее завершающим в череде мероприятий, которые проводились в рамках месячника «Человек с белой тростью».

С добрыми пожеланиям к присутствующим обратилась председатель Кореличской районной организации ОО «БелТИЗ» Ольга Жук.

Чудесным подарком для членов организации инвалидов по зрению стало выступление творческих коллективов отдела культуры и досуга «Красненский Дом культуры» и ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества».





Живое исполнение народных и современных песен, трогательные стихи, юмористические сценки создали атмосферу радости, душевности и хорошего настроения.





Мероприятие оставило в душе слушателей много положительных эмоций, тепла и позволило отвлечься от повседневных забот. Также члены Кореличской районной организации ОО «БелТИЗ» получили в подарок продуктовые наборы.

Ольга Жук,

председатель Кореличской районной организации ОО «БелТИЗ»

Фото Марины КОЗЛОВИЧ и РО ОО «БелТИЗ»