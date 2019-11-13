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Для кореличчан с инвалидностью по зрению устроили праздничный концерт с подарками

13.11.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

13 ноября — Международный день инвалидов по зрению. Это день сильных духом людей. День тех, кого не сломила судьба и определенные обстоятельства.

Для кореличчан с инвалидностью по зрению устроили праздничный концерт с подарками

В ГУ «Центр социального обслуживания населения Кореличского района» было организовано праздничное мероприятие «Мир глазами души», ставшее завершающим в череде мероприятий, которые проводились в рамках месячника «Человек с белой тростью».

С добрыми пожеланиям к присутствующим обратилась председатель Кореличской районной организации ОО «БелТИЗ» Ольга Жук.

Чудесным подарком для членов организации инвалидов по зрению стало выступление творческих коллективов отдела культуры и досуга «Красненский Дом культуры» и ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества».

Для кореличчан с инвалидностью по зрению устроили праздничный концерт с подарками

Живое исполнение  народных и современных песен, трогательные стихи, юмористические сценки создали атмосферу радости, душевности и хорошего настроения.

Для кореличчан с инвалидностью по зрению устроили праздничный концерт с подарками

Мероприятие оставило в душе слушателей много положительных эмоций, тепла и позволило отвлечься от повседневных забот.  Также члены Кореличской районной организации ОО «БелТИЗ» получили в подарок продуктовые наборы.

Ольга Жук,
председатель Кореличской районной организации ОО «БелТИЗ»
Фото Марины КОЗЛОВИЧ и РО ОО «БелТИЗ»

 
 
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13 ноября — Международный день инвалидов по зрению. Это день сильных духом людей. День тех, кого не сломила судьба и
 
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