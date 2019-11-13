РК ОО «БРСМ» вручает подарки впервые голосующим

Источник материала: Прыпяцкая прауда (Наровля)





В Наровлянском районе для 71 молодого избирателя нынешние выборы — первые в жизни. РК ОО «БРСМ» подготовил для них памятные сувениры.

Напоминаем, что все участки для голосования с 12 по 16 ноября работают с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. Ветеранам, инвалидам, людям преклонного возраста, а также слабовидящим гражданам оказывается всяческая помощь и консультация.

Вам достаточно явиться на избирательный участок и предъявить документ удостоверяющий личность, чтобы досрочно проголосовать.

17 ноября на избирательных участках будут ждать всех, кто искренне переживает за будущее своей страны.

Александр АСТАПОВ, фото автора