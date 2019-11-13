Ягнята на вертеле и раллийные МАЗы. Большая ярмарка пройдет в Могилеве завтра и послезавтра

Источник материала: Tut.by

Большая ярмарка будет работать в Могилеве 15 и 16 ноября, пишет Mogilevnews.by. Торговые ряды развернутся около Ледового дворца, в том числе на автостоянке. Запланированы дегустации и акции по снижению цен, подчеркнули в облисполкоме.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Ярмарка будет разделена на две части. Первая — зона торговли предприятий, ремесленников, предпринимателей, а также своеобразный фудкорт на 400 посадочных мест. Тут будут продавать мясную продукцию, швейные и трикотажные изделия, чай и специи, изделия из соломки и дерева, сувениры, а также попкорн, сладкую вату и горячую кукурузу.

В этой же зоне установят сцену, на которой будут выступать различные коллективы. Также тут будет работать фотозона, где можно будет сфотографироваться рядом с двумя МАЗами и их экипажами, которые принимали участие в авторалли «Дакар-2019».

Вторая часть ярмарки будет работать на стоянке для автотранспорта — это будет сельхозярмарка. Тут будут продавать овощи, фрукты, рыбу.

15 ноября ярмарка будет работать с 09.00 до 18.00. В рабочую субботу, 16 ноября, — с 10.00 до 16.00.