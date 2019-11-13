ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ягнята на вертеле и раллийные МАЗы. Большая ярмарка пройдет в Могилеве завтра и послезавтра

14.11.2019 08:06 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Большая ярмарка будет работать в Могилеве 15 и 16 ноября, пишет Mogilevnews.by. Торговые ряды развернутся около Ледового дворца, в том числе на автостоянке. Запланированы дегустации и акции по снижению цен, подчеркнули в облисполкоме.


Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Ярмарка будет разделена на две части. Первая — зона торговли предприятий, ремесленников, предпринимателей, а также своеобразный фудкорт на 400 посадочных мест. Тут будут продавать мясную продукцию, швейные и трикотажные изделия, чай и специи, изделия из соломки и дерева, сувениры, а также попкорн, сладкую вату и горячую кукурузу.

В этой же зоне установят сцену, на которой будут выступать различные коллективы. Также тут будет работать фотозона, где можно будет сфотографироваться рядом с двумя МАЗами и их экипажами, которые принимали участие в авторалли «Дакар-2019».

Вторая часть ярмарки будет работать на стоянке для автотранспорта — это будет сельхозярмарка. Тут будут продавать овощи, фрукты, рыбу.

15 ноября ярмарка будет работать с 09.00 до 18.00. В рабочую субботу, 16 ноября, — с 10.00 до 16.00.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Строители восстановили железнодорожные пути между опорами будущего Полоцкого моста в Витебске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика