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Ягнята на вертеле и раллийные МАЗы. Большая ярмарка пройдет в Могилеве завтра и послезавтра
14.11.2019 08:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Большая ярмарка будет работать в Могилеве 15 и 16 ноября,
Ярмарка будет разделена на две части. Первая — зона торговли предприятий, ремесленников, предпринимателей, а также своеобразный фудкорт на 400 посадочных мест. Тут будут продавать мясную продукцию, швейные и трикотажные изделия, чай и специи, изделия из соломки и дерева, сувениры, а также попкорн, сладкую вату и горячую кукурузу.
В этой же зоне установят сцену, на которой будут выступать различные коллективы. Также тут будет работать фотозона, где можно будет сфотографироваться рядом с двумя МАЗами и их экипажами, которые принимали участие в авторалли «Дакар-2019».
Вторая часть ярмарки будет работать на стоянке для автотранспорта — это будет сельхозярмарка. Тут будут продавать овощи, фрукты, рыбу.
15 ноября ярмарка будет работать с 09.00 до 18.00. В рабочую субботу, 16 ноября, — с 10.00 до 16.00.
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Ярмарка будет работать в районе Ледового дворца.
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