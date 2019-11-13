Строители восстановили железнодорожные пути между опорами будущего Полоцкого моста в Витебске

Источник материала: Tut.by

Строители восстановили железнодорожные пути со стороны улицы Космонавтов — и 14 ноября по ним уже пойдут поезда, сообщает «Витебский курьер». На этом участке Полоцкого путепровода работы шли в круглосуточном режиме: торопились успеть до зимы.



Фото: УКС облисполкома

13 ноября специалисты СМП-169 и Витебского отделения БЖД проверяли, как смонтировано электроснабжение и установлена сигнализация, управляющая стрелочными переводами.

Ожидается, что 14 ноября по путям уже пойдут поезда.

— Работы по переустройству путей, как и планировали, завершаем до 15 ноября, — сообщил начальник отдела технадзора УКС облисполкома Михаил Казуров.

Затем рабочие начнут возводить опору № 11 в междупутье со стороны улицы Титова.



Фото: УКС облисполкома

Параллельно строят пешеходный переход рядом с будущим мостом и готовят место под стоянку.

Полоцкий путепровод закрыли на реконструкцию год назад, 15 ноября. Этот виадук — важное сооружение для города: машины и автобусы едут в сторону Полоцка и Санкт-Петербурга. Движение по новому транспортному узлу должны открыть в следующем году.