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Строители восстановили железнодорожные пути между опорами будущего Полоцкого моста в Витебске
14.11.2019 08:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Строители восстановили железнодорожные пути со стороны улицы Космонавтов — и 14 ноября по ним уже пойдут поезда,
13 ноября специалисты СМП-169 и Витебского отделения БЖД проверяли, как смонтировано электроснабжение и установлена сигнализация, управляющая стрелочными переводами.
Ожидается, что 14 ноября по путям уже пойдут поезда.
— Работы по переустройству путей, как и планировали, завершаем до 15 ноября, — сообщил начальник отдела технадзора УКС облисполкома Михаил Казуров.
Затем рабочие начнут возводить опору № 11 в междупутье со стороны улицы Титова.
Параллельно строят пешеходный переход рядом с будущим мостом и готовят место под стоянку.
Полоцкий путепровод
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На этом участке Полоцкого путепровода работы шли круглосуточно: торопились успеть до зимы.
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