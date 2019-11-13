Минчанка обокрала знакомого, который накануне продал квартиру. Взяла не все

Источник материала: Tut.by

Милиция задержала жительницу Минска, обокравшую своего знакомого, который накануне продал квартиру. Она взяла из его кошелька часть денег — 3000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратился минчанин, который сообщил, что из его кошелька пропала крупная сумма денег. Он рассказал, что к нему приходили его знакомые, с которыми мужчина праздновал продажу квартиры.

Оперативники установили, что к краже денег оказалась причастна его 46-летняя знакомая, которая в день пропажи гостила у минчанина. Женщина, воспользовавшись тем, что кошелек товарища какое-то время находился без присмотра, вытащила из него часть денег. Общая сумма ущерба составила 3000 рублей.

«Похищенные деньги у минчанки были изъяты в полном размере. Известно, что ранее женщина к уголовной ответственности не привлекалась», — добавили в милиции.

Материалы проверки переданы в Следственный комитет для дачи правовой оценки действиям фигурантки. Согласно ч.1 ст. 205 (кража) УК Беларуси, ей может грозить лишение свободы сроком до трех лет.