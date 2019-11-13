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Минчанка обокрала знакомого, который накануне продал квартиру. Взяла не все
14.11.2019 07:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Милиция задержала жительницу Минска, обокравшую своего знакомого, который накануне продал квартиру. Она взяла из его кошелька часть денег — 3000 рублей. Об этом
В милицию обратился минчанин, который сообщил, что из его кошелька пропала крупная сумма денег. Он рассказал, что к нему приходили его знакомые, с которыми мужчина праздновал продажу квартиры.
Оперативники установили, что к краже денег оказалась причастна его 46-летняя знакомая, которая в день пропажи гостила у минчанина. Женщина, воспользовавшись тем, что кошелек товарища какое-то время находился без присмотра, вытащила из него часть денег. Общая сумма ущерба составила 3000 рублей.
«Похищенные деньги у минчанки были изъяты в полном размере. Известно, что ранее женщина к уголовной ответственности не привлекалась», — добавили в милиции.
Материалы проверки переданы в Следственный комитет для дачи правовой оценки действиям фигурантки. Согласно ч.1 ст. 205 (кража) УК Беларуси, ей может грозить лишение свободы сроком до трех лет.
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В милицию обратился минчанин, который сообщил, что из его кошелька пропала крупная сумма денег. Он рассказал, что к нему приходили его знакомые, с которыми мужчина...
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