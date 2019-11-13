Дорогие «сушки», СОП после чужой трагедии, инциденты на голосовании и танец кролика - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Не раз нас удивил теплый октябрь, теперь пришло время ноября — в Дрогичине уродила хурма . Не перестают по-хорошему удивлять белорусы: на Столинщине фермер отдал сельчанам остатки урожая капусты, а в Калинковичах пенсионерка открыла «магазин одежды» на лавочке у дома.

Ну, а в стране проходит досрочное голосование (кстати, идет лучше там, где есть общежития). Наблюдатели говорят, что пока их цифры по проголосовавшим примерно совпадают с данными комиссий, но не везде (между прочим, двух наблюдателей уже лишили аккредитации ). Тем временем Губаревич уже написал заявление в милицию за фальсификации на участке, а в Бресте наблюдатель снял на видео попытку вброса бюллетеней ( девушка, которая стала героиней ролика , говорит что просто сложила бюллетень втрое). Мы же сходили на несколько участков и поговорили со студентами , которые пришли проголосовать досрочно. А те, кто не пошел на участки, сняли видео, где преподаватель одного вуза рассказывает студентам, почему они должны проголосовать досрочно . А вы когда пойдете? Сразу можете не отвечать, почитайте пока о других событиях среды.

.САМОЕ ВАЖНОЕ

Вы помните историю с гендиректором «Витебскмясомолпрома» ? Его задержали по делу о коррупции, а работники предприятия просили за него президента. Вчера начался суд. Он был очень коротким — и вот почему .

Будут ли власти бороться с импортной едой ? Недавно правительство Беларуси обеспокоилось растущим импортом продовольствия. Мы попытались выяснить, стоит ли опасаться , что готовятся сдерживающие меры по поставкам зарубежных продуктов питания.

Бывший оператор «Просторов» подал на банкротство . Антикризисный управляющий не стал называть нам сумму долга, отметил лишь, что имеющееся имущество «Простор-Трейда» вряд ли покроет долги . С июля «Простор-Трейд» находился в стадии ликвидации. На тот момент задолженность по исполнительным производствам составляла более 59 млн рублей, по приказным — более 43 млн, по судебным решениям — более 1 млн. Имелась задолженность перед бюджетом.

А что там с интеграцией? Всего обсуждается 31 «дорожная карта», около половины из них согласованы практически полностью. Есть неурегулированные вопросы по нефти и по газу. Кстати, премьер-министр Сергей Румас рассказал, за что президенты РФ и Беларуси могут поставить плохую оценку премьерам .

Глава нашего МИД завел страничку в Instagram. Владимир Макей рассказал, что решение присутствовать в соцсетях стало для него не таким легким. Министр удивлен: «Странная получается ситуация: государственного служащего нет в соцсетях — значит „все необразованные и неактивные“ (это еще мягко сказано). Появился и замечен — снова ряд вопросов». Кстати, он готов отвечать и на личные сообщения , по мере возможности, конечно.