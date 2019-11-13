ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дорогие «сушки», СОП после чужой трагедии, инциденты на голосовании и танец кролика - все за вчера

14.11.2019 08:25 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Не раз нас удивил теплый октябрь, теперь пришло время ноября — в Дрогичине уродила хурма. Не перестают по-хорошему удивлять белорусы: на Столинщине фермер отдал сельчанам остатки урожая капусты, а в Калинковичах пенсионерка открыла «магазин одежды» на лавочке у дома.

Ну, а в стране проходит досрочное голосование (кстати, идет лучше там, где есть общежития). Наблюдатели говорят, что пока их цифры по проголосовавшим примерно совпадают с данными комиссий, но не везде (между прочим, двух наблюдателей уже лишили аккредитации). Тем временем Губаревич уже написал заявление в милицию за фальсификации на участке, а в Бресте наблюдатель снял на видео попытку вброса бюллетеней (девушка, которая стала героиней ролика, говорит что просто сложила бюллетень втрое). Мы же сходили на несколько участков и поговорили со студентами, которые пришли проголосовать досрочно. А те, кто не пошел на участки, сняли видео, где преподаватель одного вуза рассказывает студентам, почему они должны проголосовать досрочно. А вы когда пойдете? Сразу можете не отвечать, почитайте пока о других событиях среды.


.САМОЕ ВАЖНОЕ

  • В Беларусь вчера из России прибыли первые два истребителя Су-30СМ. Они приземлились в Барановичах, посмотрите, как это было. Еще ожидается 10 таких самолетов. Насколько это современная техника? У каких стран еще есть такие самолеты? А какие боевые самолеты есть в Европе? Отвечаем на все эти вопросы. Госсекретарь Совбеза Станислав Зась рассказал, что Беларусь рассчитывала на помощь России в приобретении дорогостоящих истребителей, но та поставила неприемлемое условие.

  • Бывший оператор «Просторов» подал на банкротство. Антикризисный управляющий не стал называть нам сумму долга, отметил лишь, что имеющееся имущество «Простор-Трейда» вряд ли покроет долги. С июля «Простор-Трейд» находился в стадии ликвидации. На тот момент задолженность по исполнительным производствам составляла более 59 млн рублей, по приказным — более 43 млн, по судебным решениям — более 1 млн. Имелась задолженность перед бюджетом.

  • Будут ли власти бороться с импортной едой? Недавно правительство Беларуси обеспокоилось растущим импортом продовольствия. Мы попытались выяснить, стоит ли опасаться, что готовятся сдерживающие меры по поставкам зарубежных продуктов питания.

  • Вы помните историю с гендиректором «Витебскмясомолпрома»? Его задержали по делу о коррупции, а работники предприятия просили за него президента. Вчера начался суд. Он был очень коротким — и вот почему.


САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Президент страны посетил Австрию с официальным визитом. По словам самого Лукашенко, он ездил прорубать окно в Европу. Окно было прорублено уже несколько лет назад, президент поехал, чтобы символически это закрепить. А что же дальше? Рассуждает наш политический обозреватель Артем Шрайбман.
  • Вы помните психолога Михаила Козлова? Да, это тот самый, который проводил тренинги в Москве и Минске, а на одной из таких встреч его и участников задерживали силами ОМОН. Еще вы могли видеть его на телепроекте «Дом-2»: сначала он был там как консультант, а позже стал и участником. Придя на проект, он заявил, что разводится с женой, с которой прожил 10 лет, у пары трое маленьких детей. Позже Михаил с проекта ушел, говорит, что из-за проблем с женой, с которой теперь судится за 5-комнатную квартиру в Минске. Все подробности этой непростой истории — в нашем материале.
  • Попасть в СОП можно даже после чужой трагедии. Летом жительница Витебска отправилась с одноклассником и своей соседкой на пляж. С ними было пятеро детей. Отдых закончился трагедией: утонул 2-летний сын соседки. После этого опека заинтересовалась семьей девушки: ее 7-летнюю дочь сразу поставили в СОП, а недавно и вовсе забрали из семьи. Почему же так произошло?


  • Смотрите, как здорово: в Могилеве всем жителям частного сектора коммунальники выдают мусорные контейнеры. И не один, а целых два. Рассказываем, что нужно для получения комплекта контейнеров.
  • Красивая и хрупкая белорусский хореограф Ольги Костель ставила спектакли не только в Минске и Москве, но и в Германии, Англии, Болгарии. Кроме того, ее приглашали поработать в фильмах с Томом Крузом и Квентином Тарантино. Но театр все же ближе нашей героине. Сейчас Ольга с мужем живет в Люксембурге, а работает в Минске и других городах.
  • Не бойтесь мечтать! Возможно все, главное — очень чего-то хотеть. Это своим примером доказывает 17-летняя Оля. У девушки нет правой кисти, но она сумела стать отличной наездницей. Она и сама не помнит, когда полюбила лошадей, но уже не представляет свою жизнь без них. Увлеченность мечтой сделала ее единственной наездницей-параспортсменкой в стране, где паралимпийского конного спорта не существует.
  • Наши читатели отправились на длинные выходные во Львов. Воспользовались услугами турфирмы, надеялись жить в центре города и отлично провести время. Уже в дороге все пошло не так, как представлялось: в автобусе было очень жарко, на границе простояли много часов. А когда добрались до Львова все мечты о прекрасном отдыхе нарушило состояние номера, в котором предстояло провести несколько ночей.


  • В последнее время на наших дорогах появились сразу два вида новых ограждений. Нам стало интересно, какие ограждения самые безопасные и как решают, на каких дорогах их устанавливать. Узнали, что при испытании ограждения на полигоне грузовики и легковушки наезжает на конструкцию на скорости 100 км/ч и под углом 20 градусов, металлическое барьерное ограждение почти исключает выезд на встречку, а бетонное удержит 13-тонную машину на скорости 100 км/ч. Почитайте, там еще много интересного.

О СПОРТЕ

  • Минское «Динамо» одержало вторую подряд победу в КХЛ, обыграв дома подольский «Витязь» — 4:3 (2:2, 2:1, 0:0). Главный тренер минского «Динамо» Вудкрофт рассказал, как мотивировал команду удержать победу над «Витязем». Идея подсмотрена у одного очень известного тренера и связана с отдыхом. Тем временем в белорусском хоккее случился скандал: букмекеры, зрители и спортивные обозреватели считают, что матч чемпионата страны между «Динамо-Молодечно» и «Могилевом» был, как минимум, странным, а, возможно, и договорным. Рассказываем, что случилось.

Все новости среды, 13 ноября

Пожалуйста, не оставляйте маленьких детей без присмотра, а тем более одних дома. В Ивацевичском районе мужчина, проходя мимо соседкой квартиры, увидел дым и услышал голос ребенка. Он выбил дверь и спас малыша, который поиграл со спичками. И это не единственная история невероятного спасения: вчера в Бресте упавшая балка раздавила кабину грузовика, в которой были два человека, их спасли. Для заряда позитивом дарим вам милейшее фото 10-дневной ламы в Минском зоопарке и лучшие фото конкурса Nature Photographer of The Year. Но и это еще не все: полюбуйтесь на этих красавиц и снова вдохновитесь тренировками пожарного из Бобруйска. А напоследок вопрос: знаете, сколько стоит самая дешевая квартира в столице? Ее размер вас удивит. Хорошего дня!

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все важное и интересное за вчерашний день читайте в нашем обзоре новостей.
 
Новости дня
Новости общества
 
Ягнята на вертеле и раллийные МАЗы. Большая ярмарка пройдет в Могилеве завтра и послезавтра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика