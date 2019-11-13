Дорогие «сушки», СОП после чужой трагедии, инциденты на голосовании и танец кролика - все за вчера

В Беларусь вчера из России прибыли первые два истребителя Су-30СМ. Они приземлились в Барановичах, посмотрите, как это было. Еще ожидается 10 таких самолетов. Насколько это современная техника? У каких стран еще есть такие самолеты? А какие боевые самолеты есть в Европе? Отвечаем на все эти вопросы. Госсекретарь Совбеза Станислав Зась рассказал, что Беларусь рассчитывала на помощь России в приобретении дорогостоящих истребителей, но та поставила неприемлемое условие.
Бывший оператор «Просторов» подал на банкротство. Антикризисный управляющий не стал называть нам сумму долга, отметил лишь, что имеющееся имущество «Простор-Трейда» вряд ли покроет долги. С июля «Простор-Трейд» находился в стадии ликвидации. На тот момент задолженность по исполнительным производствам составляла более 59 млн рублей, по приказным — более 43 млн, по судебным решениям — более 1 млн. Имелась задолженность перед бюджетом.
Будут ли власти бороться с импортной едой? Недавно правительство Беларуси обеспокоилось растущим импортом продовольствия. Мы попытались выяснить, стоит ли опасаться, что готовятся сдерживающие меры по поставкам зарубежных продуктов питания.
Вы помните историю с гендиректором «Витебскмясомолпрома»? Его задержали по делу о коррупции, а работники предприятия просили за него президента. Вчера начался суд. Он был очень коротким — и вот почему.
Глава нашего МИД завел страничку в Instagram. Владимир Макей рассказал, что решение присутствовать в соцсетях стало для него не таким легким. Министр удивлен: «Странная получается ситуация: государственного служащего нет в соцсетях — значит „все необразованные и неактивные“ (это еще мягко сказано). Появился и замечен — снова ряд вопросов». Кстати, он готов отвечать и на личные сообщения, по мере возможности, конечно.
Президент страны посетил Австрию с официальным визитом. По словам самого Лукашенко, он ездил прорубать окно в Европу. Окно было прорублено уже несколько лет назад, президент поехал, чтобы символически это закрепить. А что же дальше? Рассуждает наш политический обозреватель Артем Шрайбман.
Вы помните психолога Михаила Козлова? Да, это тот самый, который проводил тренинги в Москве и Минске, а на одной из таких встреч его и участников задерживали силами ОМОН. Еще вы могли видеть его на телепроекте «Дом-2»: сначала он был там как консультант, а позже стал и участником. Придя на проект, он заявил, что разводится с женой, с которой прожил 10 лет, у пары трое маленьких детей. Позже Михаил с проекта ушел, говорит, что из-за проблем с женой, с которой теперь судится за 5-комнатную квартиру в Минске. Все подробности этой непростой истории — в нашем материале.
Попасть в СОП можно даже после чужой трагедии. Летом жительница Витебска отправилась с одноклассником и своей соседкой на пляж. С ними было пятеро детей. Отдых закончился трагедией: утонул 2-летний сын соседки. После этого опека заинтересовалась семьей девушки: ее 7-летнюю дочь сразу поставили в СОП, а недавно и вовсе забрали из семьи. Почему же так произошло?
Смотрите, как здорово: в Могилеве всем жителям частного сектора коммунальники выдают мусорные контейнеры. И не один, а целых два. Рассказываем, что нужно для получения комплекта контейнеров.
Красивая и хрупкая белорусский хореограф Ольги Костель ставила спектакли не только в Минске и Москве, но и в Германии, Англии, Болгарии. Кроме того, ее приглашали поработать в фильмах с Томом Крузом и Квентином Тарантино. Но театр все же ближе нашей героине. Сейчас Ольга с мужем живет в Люксембурге, а работает в Минске и других городах.
Не бойтесь мечтать! Возможно все, главное — очень чего-то хотеть. Это своим примером доказывает 17-летняя Оля. У девушки нет правой кисти, но она сумела стать отличной наездницей. Она и сама не помнит, когда полюбила лошадей, но уже не представляет свою жизнь без них. Увлеченность мечтой сделала ее единственной наездницей-параспортсменкой в стране, где паралимпийского конного спорта не существует.
Наши читатели отправились на длинные выходные во Львов. Воспользовались услугами турфирмы, надеялись жить в центре города и отлично провести время. Уже в дороге все пошло не так, как представлялось: в автобусе было очень жарко, на границе простояли много часов. А когда добрались до Львова все мечты о прекрасном отдыхе нарушило состояние номера, в котором предстояло провести несколько ночей.
В последнее время на наших дорогах появились сразу два вида новых ограждений. Нам стало интересно, какие ограждения самые безопасные и как решают, на каких дорогах их устанавливать. Узнали, что при испытании ограждения на полигоне грузовики и легковушки наезжает на конструкцию на скорости 100 км/ч и под углом 20 градусов, металлическое барьерное ограждение почти исключает выезд на встречку, а бетонное удержит 13-тонную машину на скорости 100 км/ч. Почитайте, там еще много интересного.
О СПОРТЕ
Минское «Динамо» одержало вторую подряд победу в КХЛ, обыграв дома подольский «Витязь» — 4:3 (2:2, 2:1, 0:0). Главный тренер минского «Динамо» Вудкрофт рассказал, как мотивировал команду удержать победу над «Витязем». Идея подсмотрена у одного очень известного тренера и связана с отдыхом. Тем временем в белорусском хоккее случился скандал: букмекеры, зрители и спортивные обозреватели считают, что матч чемпионата страны между «Динамо-Молодечно» и «Могилевом» был, как минимум, странным, а, возможно, и договорным. Рассказываем, что случилось.